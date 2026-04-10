Cano sofre nova lesão e desfalca o Fluminense por tempo indeterminado

O ídolo do Fluminense e "Rei da América" em 2023, Germán Cano sofreu uma lesão muscular de grau 2 no reto femoral da coxa direita durante o treinamento da última quinta-feira (9). O atacante, que havia voltado aos gramados há pouco mais de uma semana após um longo período sem atuar, voltará a ser ausência para o técnico Luis Zubeldía por tempo indeterminado.

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Cano em ação pelo Fluminense na partida contra o Corinthians (Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC)

Este obstáculo físico é um balde de água fria para o jogador e para a torcida. Cano havia acabado de encerrar um jejum de quase cinco meses sem atuar, entrando nos minutos finais do duelo contra o Corinthians, no último dia 1º de abril.

Esta é a terceira lesão significativa do argentino em menos de um ano. A sequência negativa começou em outubro de 2025, quando um problema no joelho o tirou da reta final da temporada. Embora tenha sido relacionado para o clássico contra o Vasco na semifinal da Copa do Brasil do ano passado, ele sequer saiu do banco.

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Em 10 de janeiro de 2026, o atacante passou por uma cirurgia no joelho. A reapresentação do elenco ocorreu no dia 8, com as atividades iniciando no dia seguinte, mas o processo de recuperação foi mais lento do que o esperado. Embora a previsão inicial indicasse um retorno em menos de dois meses, complicações físicas decorrentes da cirurgia estenderam o prazo para três meses. A nova lesão muscular na coxa é vista como um possível reflexo do longo período de inatividade e do desequilíbrio muscular pós-operatório enfrentado pelo centroavante.

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Enquanto Cano tentava recuperar a forma física, o cenário no ataque tricolor mudou. John Kennedy retomou o bom futebol e recuperou o espaço perdido na última temporada. Além disso, o Fluminense contratou o argentino Rodrigo Castillo, ex-Lanús.

Aos 38 anos e com contrato até o fim de 2026, Cano vive seu momento de maior incerteza física desde que chegou às Laranjeiras. Quarto estrangeiro com mais jogos pelo clube (226 partidas), o "Rei da América" de 2023 soma 111 gols e quatro títulos com a camisa do tricolor das Laranjeiras.