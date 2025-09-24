Brasileiros buscam vaga nas semifinais da CONMEBOL Libertadores

Conteúdo Publieditorial.



Chegou a hora de escrever mais um capítulo na CONMEBOL Libertadores. Palmeiras, São Paulo e Flamengo entram em campo, esta semana, na busca pelas semifinais do torneio, contra River Plate

(ARG), LDU (EQU) e Estudiantes (ARG), respectivamente. Em jogo, a manutenção da hegemonia brasileira desde a adoção da Final única, em 2019.



Isso significa que, nas últimas seis decisões, a troféu mais cobiçado da América do Sul ficou no Brasil. Agora, o futebol brasileiro tem a chance de igualar a marca dos argentinos em número de conquistas,

chegando ao 25º título. E o destino quis que o palco da primeira Final, em partida única, voltasse a receber a decisão neste ano.



O Estádio Monumental de Lima, no Peru, traz belas recordações aos rubro-negros, pois foi lá que o Fla venceu o River Plate, de virada (2 x 1).



Portanto, nada melhor do que viver de perto a história rumo à Glória Eterna, em solo peruano. Rexona, partner Oficial da CONMEBOL Libertadores, vai levar cinco torcedores, com um acompanhante cada,

para a grande Final, na promoção Me Lhama Que Eu Vou.



Para participar, basta comprar R$35,00 em produtos Rexona, cadastrar-se no site da ação e, de quebra, garantir uma exclusiva lhama de pelúcia.



A iniciativa representa mais um passo de Rexona na sua conexão com o futebol. O patrocínio à Copa do Mundo Feminina da FIFA, em 2023, já havia sido um marco, fortalecendo o apoio à modalidade. Com a

CONMEBOL Libertadores, a marca reforça a valorização de toda a “paixão e movimento que o esporte proporciona”, como destaca Lucas Moutinho, gerente de marketing de Rexona.



“Patrocinar a CONMEBOL Libertadores é uma forma de estarmos lado a lado com o torcedor em um dos momentos mais emocionantes do futebol sul-americano. Nossa proposta vai além de oferecer um

produto: queremos transformar a jornada de compra em experiências, mostrando que Rexona não te abandona dentro e fora de campo”, afirma Lucas.



“O futebol ultrapassa as quatro linhas do campo e se faz presente nas conversas, nas redes sociais e na vida cotidiana do torcedor”, completa ele.



Sucesso garantido



As Finais únicas se consolidaram como sinônimo de emoção e sucesso. Em 2019, cerca de 60 mil torcedores apoiaram os seus clubes em Lima. No ano passado, 70 mil fãs lotaram o Monumental de Núñez para assistir à vitória do Botafogo sobre o Atlético-MG, por 3 a 1, em Buenos Aires.



Tudo isso reforça o quanto cada ingresso para a decisão é valioso, e como a festa promete ser inesquecível no Peru.



Se depender de Rexona, os torcedores vão mesmo movimentar suas emoções na arquibancada… pulando, cantando e até trocando camisas com os rivais após o duelo, pois claro que estarão com a

proteção superior que só Rexona pode oferecer.

Afinal, o próprio slogan da marca - Não te Abandona - parece ter sido feito sob medida para os fãs sul-americanos. Assim como os produtos de Rexona garantem proteção aos seus consumidores, os torcedores do continente são fiéis incondicionais de seus clubes, nas glórias e nos desafios, transformando essa devoção em verdadeira mística.



Vale lembrar que o torcedor ainda tem mais um aliado na caminhada rumo ao ao estádio Monumental de Lima. Quem comprar desodorantes da linha Rexona All Body garante cinco vezes mais chances de conquistar os prêmios da promoção e garantir aquele ingresso para final.



“Rexona All Body é o grande lançamento da marca este ano. É um produto inovador que amplia o controle do mau odor em outras partes do corpo. É uma forma de valorizar quem aposta na inovação e,

ao mesmo tempo, aumentar a expectativa e a torcida para conquistar os prêmios”, finaliza Lucas Moutinho.



Confira quem foram os últimos campeões da CONMEBOL Libertadores, além da divisão de títulos por país.

2024 - Botafogo (BRA), 2023 - Fluminense (BRA), 2022 - Flamengo (BRA), 2021 - Palmeiras (BRA), 2020 - Palmeiras (BRA) e 2019 - Flamengo (BRA).

Argentina (25 títulos), Brasil (24 títulos), Uruguai (8 títulos), Colômbia (3

títulos), Paraguai (3 títulos), Chile (1 título) e Equador (1 título).