Fala de Cristiano Ronaldo sobre Vini Jr enlouquece torcedores: ‘Sem medo’

Cristiano Ronaldo roubou a cena na premiação da Globe Soccer Awards, entregue em Dubai nesta sexta-feira (27). Após ser condecorado como o maior artilheiro da história do futebol, o português deu um discurso polêmico: ele afirmou "na frente de todos" que o resultado da Bola de Ouro 2023-24, que colocou Rodri, do Manchester City, como melhor jogador do mundo foi injusto com Vini Jr.

continua após a publicidade

➡️ Globe Soccer Awards: Vini Jr é eleito melhor jogador do mundo

— Eu adoro o jeito que eles estão fazendo a carreira deles... Bellingham, Lamine (Yamal), essa nova geração. Vinicius, que está fazendo um trabalho fantástico. Ele merecia a Bola de Ouro. Foi injusto. Eu falo na frente de todo mundo. Eles deram para o Rodri. Ele merece também. Vinicius ganhou a Champions League, fez gol. As outras questões não são importantes. Quando você merece, você tem que receber - disparou o astro português.

A declaração levou torcedores brasileiros ao delírio nas redes sociais. Confira reações!

Cristiano Ronaldo dispara sobre derrota de Vini Jr na Bola de Ouro

Vini Jr foi elogiado por Cristiano Ronaldo durante o Globe Soccer Awards, em Dubai (Foto: Fadel Senna/AFP)

Globe Soccer Awards

Além da Bola de Ouro e do prêmio The Best, o Globe Soccer Awards 2024 é mais oportunidade de premiar os destaques do futebol na temporada. Organizada pela Globe Soccer, a cerimônia acontecer desde 2010, em Dubai.

continua após a publicidade

De forma simbólica, minutos após o discurso de Cristiano Ronaldo, Vini Jr foi eleito o melhor jogador do mundo na temporada 2023-24 pela Globe Soccer Awards. Esta é a segunda honraria da carreira do brasileiro, que faturou o prêmio The Best, da Fifa, no dia 17 de dezembro.

Após ser premiado, Vini retribuiu o carinho de Cristiano Ronaldo:

— Se o Cristiano está falando, eu vou acabar acreditando que eu sou o melhor. Ele é meu ídolo, junto com o Neymar. E é uma honra para mim receber o prêmio na frente deles.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional