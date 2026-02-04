Em baixa, Flamengo recebe o Internacional inspirado por histórico contra o adversário

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (4) em busca de recuperação neste início de temporada. Em quatro jogos com o elenco profissional em 2026, a equipe venceu apenas uma e perdeu três, incluindo a decisão da Supercopa Rei, contra o Corinthians, e a estreia no Brasileirão, diante do São Paulo. O próximo desafio, contudo, coloca o Rubro-Negro frente a frente o com um adversário que traz boas lembranças: o Internacional.

Apesar do histórico do confronto direto no Campeonato Brasileiro apontar vantagem para o Colorado — 28 vitórias contra 24 em 74 partidas —, os momentos mais marcantes da rivalidade pesam para o lado do Mais Querido. Dos nove títulos do Flamengo na competição, em três o Inter ficou com o vice-campeonato.

Copa União de 1987

Os dois melhores times do polêmico campeonato de 1987, Flamengo e Internacional se encontraram na final da Copa União para decidir o título brasileiro. No Beira-Rio, empate por 1 a 1 com gols de Bebeto e Amarildo. Na volta, Bebeto marcou mais uma vez para garantir o 1 a 0 e o tetra para o Rubro-Negro em pleno Maracanã, com 91 mil torcedores.

Zico com a taça de campeão da Copa União após vitória do Flamengo sobre o Internacional (Foto: Acervo / Lance!)

Brasileirão de 2009

Se em 1987 Flamengo e Inter decidiram o título em uma final, em 2009 a disputa ficou para a última rodada do campeonato de pontos corridos, sem a disputa direta. Em uma das edições mais disputadas da história do Campeonato Brasileiro, três times chegaram à rodada final com chances de levantar a taça; além da dupla, o São Paulo corria por fora.

O Rubro-Negro assumiu a liderança na penúltima rodada, enquanto o Colorado ocupava a segunda colocação dois pontos atrás. No Maracanã, o Mais Querido recebeu o maior rival do Internacional, o Grêmio, mas saiu atrás do placar. Apesar disso a virada veio com gols de David Braz e Ronaldo Angelim para sacramentar o hexa. No Beira-Rio, os gaúchos golearam o Santo André, mas de nada valeu.

Adriano e Petkovic celembram título do Brasileirão de 2009 pelo Flamengo (Foto: Ari Ferreira/Lancepress)

Brasileirão de 2020

A trajetória do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2020 foi parecida com a campanha do hexa. A equipe mais uma vez assumiu a ponta da tabela na penúltima rodada, mas dessa vez em confronto direto com o então líder Internacional. A vitória por 2 a 1 no Maracanã deu ao Rubro-Negro a vantagem de dois pontos na última rodada.

Dessa vez, porém, o Mais Querido não fez sua parte na última rodada e perdeu para o São Paulo no Morumbis, dando ao Inter a chance de conquistar o título após 41 anos. Para a alegria dos flamenguistas, o Colorado também não conseguiu vencer o Corinthians — com direito a gol anulado de Edenílson nos últimos minutos —, e o troféu ficou na Gávea.

Flamengo celebra título do Brasileirão 2020, com o Internacional sendo vice (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

