Brasileirão: siga em tempo real a briga contra o rebaixamento

⏰16h42: Com a vitória por 1 a 0 contra o Botafogo além de fugir do rebaixamento no ano que vem, o Fortaleza está conquistando, por enquanto, a última vaga para a Sulamericana de 2026.

⏰16h36: Vitória x São Paulo e Internacional x Bragantino empatam em 0 a 0. Por enquanto, Vitória e Internacional estão sendo rebaixados para a série B em 2026.

⏰16h31: Santos abre 2 a 0 contra o Cruzeiro na Vila Belmiro . Dois gols de Thaciano. A equipe paulista chega a 47 pontos se livrando, por enquanto, do rebaixamento para a série B.

⏰16h25: Facundo Torres empata para o Palmeiras. 1 a 1 contra o Ceará na Arena Castelão. A equipe cearense ainda está na elite do futebol nacional em 2026.

⏰ 16h24: Breno Lopes marca para o Fortaleza e faz 1 a 0 contra o Botafogo no estádio Nilton Santos. Somando 46 pontos, a equipe nordestina, por enquanto, permanece na série A em 2026. Veja o gol.

⏰ 16h19: Ceará abre o placar no Castelão. 1 a 0 contra o Palmeiras. Neste momento, a equipe cearense vai a 47 pontos na tabela e está fora do rebaixamento. Veja o gol.

⏰ 16h11: Começam as partidas da última rodada do Campeonato Brasileiro das equipes que lutam contra o rebaixamento. São elas:

🏟️ Santos x Cruzeiro - Vila Belmiro

🏟️ Ceará x Palmeiras - Castelão

🏟️ Botafogo x Fortaleza - Nilton Santos

🏟️ Vitória x São Paulo - Barradão

🏟️ Internacional x Bragantino - Beira-Rio

O que cada equipe precisa para fugir do rebaixamento?

Internacional

O Inter é o clube em situação mais delicada e abre a rodada na 18ª colocação, com 41 pontos e saldo de -15 gols. O Colorado tem à sua frente e a seu alcance Vitória (42 pontos), Fortaleza e Ceará (43), e Santos (44) — o Peixe, porém, tem saldo -8. Ou seja, para não disputar a Série B em 2026, precisa vencer o jogo contra o Bragantino e torcer por dois de quatro resultados:

empate/derrota do Vitória diante do São Paulo no Barradão;

derrota do Fortaleza para o Botafogo no Nilton Santos;

derrota do Ceará para o Palmeiras no Castelão;

derrota do Santos para o Cruzeiro na Vila Belmiro. Nesse caso, dependeria das combinações dos placares dos duelos na Vila Belmiro e no Beira-Rio.

Vitória

O Leão da Barra também está em situação complicada. Na 17ª colocação e com 42 pontos, o Vitória não depende apenas de si para escapar do Z-4 na rodada final do Brasileirão. Além de bater o São Paulo — único resultado que ainda mantém as esperanças —, o Vitória precisa torcer por uma das combinações possíveis:

empate/derrota do Fortaleza diante do Botafogo no Nilton Santos;

empate/derrota do Ceará diante do Palmeiras no Castelão;

derrota do Santos para o Cruzeiro na Vila Belmiro; empate praticamente garante o Peixe, já que tem 10 gols de saldo a mais que o Vitória.

Fortaleza

O Leão do Pici deixou o Z-4 após 27 rodadas no meio de semana e chega à 38ª dependendo apenas de si para permanecer na Série A: uma vitória basta para o Tricolor, que atualmente é o 16º colocado com 43 pontos. Contudo, em caso de empate, dois dos três cenários abaixo precisariam acontecer para que o clube não caísse:

vitória por no máximo um gol de diferença, empate ou derrota do Internacional contra o RB Bragantino;

empate ou derrota do Vitória contra o São Paulo;

derrota do Ceará contra o Palmeiras;

O Santos ainda poderia ser ultrapassado, mas tal feito exigiria resultados improváveis para o desempate no saldo de gols. Na ocasião de uma derrota diante do Botafogo, o panorama seria mais complicado para o Leão, que seguiria em 43 pontos. As duas possibilidades abaixo teriam que acontecer:

empate/derrota do Internacional diante do RB Bragantino no Beira-Rio;

empate/derrota do Vitória diante o São Paulo no Barradão.

Ceará

O Vozão é outro que depende apenas de si para de livrar da degola, já que está no 15º lugar com 43 pontos. Inicialmente, qualquer vitória simples sobre o Palmeiras já livra o Ceará da Série B. Na ocasião de um empate, o clube cearense passa a depender de outros placares. Um dos três cenários abaixo precisaria acontecer:

empate/derrota do Vitória diante do São Paulo no Barradão;

empate/derrota do Fortaleza diante do Botafogo;

derrota do Santos para o Cruzeiro na Vila Belmiro.

Nesse cenário, o Internacional igualaria os 44 pontos do Ceará se vencesse o Bragantino, mas é improvável que o Colorado desconte a diferença no saldo de gols (-15 contra -4). Caso perca para o Palmeiras, o risco do Alvinegro é maior. Seria preciso torcer por dois dos três cenários abaixo:

empate/derrota do Internacional diante do RB Bragantino no Beira-Rio;

empate/derrota do Vitória diante o São Paulo no Barradão;

derrota do Fortaleza para o Botafogo no Nilton Santos;

Santos

O Peixe é quem tem a situação mais tranquila entre os times que ainda lutam contra o rebaixamento no Brasileirão. Na 14ª posição com 44 pontos, uma vitória sobre o Cruzeiro na Vila Belmiro já garante o Santos na Série A em 2026.

Mesmo com um empate — chegando aos 45 —, o risco de queda do Alvinegro Praiano seria mínimo, já que o Vitória precisaria derrotar o São Paulo por 11 gols de diferença para superar o saldo santista. Além da improvável goleada do Leão da Barra, Ceará e Fortaleza teriam que vencer para que o Santos caísse com o empate. Em caso de derrota para a Raposa, contudo, o Peixe será rebaixado caso três dos quatro cenários aconteça:

vitória/empate do Ceará sobre o Palmeiras no Castelão;

vitória do Fortaleza sobre o Botafogo no Nilton Santos;

vitória do Vitória sobre o São Paulo no Barradão;

vitória do Internacional sobre o Bragantino no Beira-Rio; neste caso, o Colorado teria ainda de tirar sete gols de saldo em relação ao Santos.

