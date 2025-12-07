Botafogo faz 4 a 2 no Nilton Santos e rebaixa o Fortaleza
Equipe carioca termina o Brasileirão na sexta posição
- Matéria
- Mais Notícias
Botafogo e Fortaleza fizeram um jogo bom, pegado e tenso no Nilton Santos neste domingo (7), pela 38ª rodada do Brasileirão. E, com gols de Montoro, Arthur Cabral, Marçal e Mateo Ponte, o time alvinegro bateu o tricolor por 4 a 2, com Breno Lopes e Bareiro marcando para os visitantes. Com o resultado, o Botafogo termina o Brasileirão na 6ª posição. O Fortaleza está rebaixado.
Relacionadas
➡️Confira a classificação final do Campeonato Brasileiro
Como foi Botafogo x Fortaleza
Precisando vencer para ter chances de carimbar vaga direta na Libertadores, o Botafogo fez um primeiro tempo com maior volume de jogo, tentando ocupar o campo adversário. O time, porém, tinha dificuldades em penetrar na área do Fortaleza, e por isso abusava das jogadas de linha de fundo, com Vitinho e Alex Telles.
Além disso, brigando pela permanência na Série A e vindo de nove jogos de invencibilidade, o Fortaleza de Martín Palermo demonstrou muito organização tática. E eficiência. Aos 16, Breno Lopes apanhou sobra de bola na entrada da área e bateu forte para abrir o marcador.
Com o placar favorável, a equipe cearense se fechou na defesa e passou a utilizar a cera e a catimba. Qualquer reposição de bola era demorada, mas isso não afetou o Botafogo; o time seguiu trabalhando a bola e buscando espaços. E, aos poucos, os diferenciais técnicos do time foram aparecendo. Até que, aos 48, Montoro pegou sobra de bola na entrada da área, levantou a cabeça e colocou a bola no ângulo esquerdo de Breno, igualando o placar.
O jogo recomeçou elétrico no segundo tempo. Arthur Cabral virou para o Botafogo logo aos 2, e Barrera faria o terceiro quatro minutos depois. Mas Paulo César Zanovelli foi chamado ao VAR e anulou o gol por causa de pênalti cometido por Marçal no início da jogada. Bareiro cobrou e deixou tudo igual.
A igualdade deixou o jogo tenso e aberto até o fim. Afinal, um gol do Fortaleza tiraria do Botafogo qualquer chance de vaga direta na Libertadores. E um do alvinegro poderia decretar o rebaixamento do Fortaleza. Foi o que aconteceu: aos 38, Marçal subiu mais que a defesa tricolor após o escanteio e, de cabeça, fez 3 a 2. Mateo Ponte, no fim, ainda faria.
Como ficou a situação de cada um
Com o resultado, o Botafogo encerra o Brasileirão na 6ª posição, ainda sem vaga direta na Libertadores. O Fortaleza, por sua vez, está rebaixado
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 4 x 2 FORTALEZA
Campeonato Brasileiro - 38ª rodada
📆 Data e horário: Domingo, 7 de dezembro de 2025, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio (RJ)
🥅 Gols: Breno Lopes (16'/1'T), Montoro (48'/1ºT); Arthur Cabral (2'/2ºT), Bareiro (9'/2ºT), Marçal (38'/2ºT), Mateo Ponte (49'/2ºT)
🟨 Cartões amarelos: Mancuso, Bareiro (FOR)
ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Raul; Vitinho (Mateo Ponte), Gabriel, Marçal e Alex Telles (Cuiabano); Allan e Marlon Freitas, Artur (Santi Rodriguez), Montoro e Barrera; Arthur Cabral.
FORTALEZA (Técnico: Martín Palermo)
Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Diogo Barbosa (Weverson); Pikachu (Rosseto), Pierre (Rodrigo Santos) e Lucas Sasha; Pochettino, Breno Lopes (Lucas Crispim) e Bareiro (Deyverson).
🟥 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias