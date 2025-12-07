Atlético-MG goleia com facilidade o Vasco e se garante na Sul-Americana 2026

Neste domingo (7), o Atlético venceu o Vasco por 5 a 0 na Arena MRV, na última partida do Campeonato Brasileiro. O Galo passou com facilidade por cima Cruzmaltino, que foi a campo com time alternativo, visando a semifinal da Copa do Brasil. Junior Alonso, Hulk, Dudu (2x) e Victor Luís (contra) marcaram para a equipe mineira.

Neste domingo (7), o Atlético venceu o Vasco por 5 a 0 na Arena MRV, na última partida do Campeonato Brasileiro. O Galo passou com facilidade por cima Cruzmaltino, que foi a campo com time alternativo, visando a semifinal da Copa do Brasil. Junior Alonso, Hulk, Dudu (2x) e Victor Luís (contra) marcaram para a equipe mineira.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Atlético encerra sua participação no Brasileirão em 11° com 48 pontos, se garantindo na Sul-Americana do próximo ano. Já o Vasco fica na 14° colocação mas também irá à competição continental. No entanto ainda disputa a Copa do Brasil que oferece uma vaga na Libertadores ao campeão.

Como foi Atlético x Vasco?

A partida começou bastante movimentada e o Atlético quase abriu o placar logo aos 3 minutos de jogo. Após um cruzamento vindo da esquerda, Hulk se livrou da marcação mas errou o alvo e cabeceou na trave.

continua após a publicidade

O Galo tinha a posse e dominava as ações ofensivas e não demorou para marcar. Igor Gomes bateu de fora, o goleiro Fuzato deu rebote e após um bate rebate a bola sobrou nos pés de Junior Alonso, que livre apenas empurrou para as redes.

A missão do Vasco que já era difícil ficou ainda mais complicada aos 30 minutos. Hugo Moura pisou no tornozelo de Dudu e recebeu o cartão vermelho após revisão do juiz no VAR.

continua após a publicidade

Na sequência, na cobrança de falta da expulsão, o Atlético ampliou o placar com um golaço. Hulk encheu o pé de muito longe e acertou o canto do goleiro vascaíno marcando um belo gol, mais de um falta do camisa 7 alvinegro.

Mesmo com a vantagem tranquila no placar, o Galo permaneceu em cima e perdeu algumas chances podendo ter terminado a primeira etapa com um placar mais elástico.

Hulk comemora gol diante do Vasco (Foto: Luan Martins/Photo Premium/Gazeta Press)

O segundo tempo voltou, o Atlético seguiu com o ritmo no ataque e logo aos três minutos ampliou o placar. Hulk tabelou com Dudu que recebeu dentro da área e deslocou com precisão o goleiro Fuzato.

Não parou por aí, o Galo seguiu pressionando e marcou o quarto. Igor Gomes cruzou na direita e Dudu antecipou a defesa e bateu de perna direita, empurrando para o fundo das redes.

A goleada ficou ainda maior aos 30 do segundo tempo. Guilherme Arana bateu em direção à área e a bola desviou em Victor Luís que marcou contra, colocando 5 a 0 no placar.

Dudu comemora gol contra o Vasco (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Ficha do jogo

Atlético-MG 5 x 0 Vasco

38° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 7 de dezembro às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

🥅 Gols: Junior Alonso (19/1°T) Hulk (32/1°T) Dudu (4/2°T e 24/2°T) Victor Luís (30/2°T)

🟨 Cartões amarelos:

🟥 Cartões vermelhos: Hugo Moura

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Saravia (Gabriel Menino); Vitor Hugo (Ruan) e Alonso; Guilherme Arana, Alan Franco, Igor Gomes e Bernard (Alexsander) Dudu (Cuello) e Rony (Scarpa) e Hulk.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Vasco (Técnico: Fernando Diniz)

Fuzato; Tche Tche (Gb), Lucas Oliveira, Lucas Freitas e Victor Luis; Matheus, Hugo Moura e Paulinho; Matheus França (Estrella), David (Puma Rodriguéz) e Vegetti (Leandrinho).

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

🟨 Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)

📺 VAR: Braulio da Silva Machado (SC)