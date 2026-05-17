Abel desvia sobre vaias ao Palmeiras e cutuca rival: 'Não pagou, mas contratou'

Abel Ferreira ironizou as vaias vindas das arquibancadas da Arena Barueri após o empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Cruzeiro, o terceiro consecutivo do Alviverde no Campeonato Brasileiro.

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O resultado manteve a equipe na liderança da competição, com cinco pontos de vantagem em relação ao Flamengo, que tem dois jogos a menos. O primeiro deles será disputado neste domingo, contra o Athletico Paranaense. Vale lembrar que os clubes se enfrentam no próximo fim de semana, no Maracanã, em reencontro desde a final da Libertadores, em Lima.

— Vaias a quem? Ao árbitro? Não ouvi. Não tenho que reagir a nada. Tenho uma opinião diferente da sua, até porque não ouvi vaias. No segundo tempo, nós jogamos bem, só não fizemos o gol. Não ouvi vaias — afirmou o treinador, de forma ríspida, durante entrevista coletiva.

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Ao comentar as dificuldades que enfrenta diante de Artur Jorge, Abel Ferreira elogiou o trabalho do compatriota. Em seguida, porém, citou as movimentações feitas pelo Botafogo no mercado sob o comando do treinador e afirmou que o rival "não pagou ninguém, mas contratou".

— Acho que ele (Artur Jorge) é um excelente treinador. Quando estava no Botafogo, ele tinha uma excelente equipe, que contratou jogador por todo o lado, por todo o mundo. Não pagou ninguém, mas contratou... E realmente foi difícil competir contra eles. Agora está no Cruzeiro, tem uma belíssima equipe também, é sempre difícil jogar contra bons treinadores — completou o treinador.

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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Calendário do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe o Cerro Porteño, a partir das 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Posteriormente, a equipe viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo em duelo direto pela liderança do Brasileirão.

Jogos do Palmeiras até a Copa do Mundo

20/05 - Palmeiras x Cerro Porteño - Libertadores

23/05 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão

28/05 - Palmeiras x Junior Barranquilla - Libertadores

31/05 - Palmeiras x Chapecoense - Brasileirão

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