Palmeiras atualiza quadro físico do elenco, e Sosa tem lesão ligamentar

O Palmeiras atualizou a condição física de Ramón Sosa e Felipe Anderson, que deixaram o gramado da Arena Barueri lesionados ainda no primeiro tempo do empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

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O paraguaio Ramón Sosa foi diagnosticado com lesão ligamentar após entorse no tornozelo esquerdo, sem necessidade de procedimento cirúrgico. O atacante, no entanto, passa a ser dúvida para a Copa do Mundo a quatro partidas da pausa no calendário.

Já Felipe Anderson, autor do gol de empate do Palmeiras no último sábado, sofreu lesão no músculo posterior da coxa esquerda, considerada de grau leve. O meia-atacante seguiu em tratamento na área interna da Academia de Futebol nesta manhã.

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Os titulares contra o Cruzeiro, além do atacante Paulinho, realizaram processo de recuperação física sob os cuidados de membros do departamento médico. O restante do elenco foi ao gramado e iniciou a preparação para enfrentar o Cerro Porteño, em casa, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Ramón Sosa precisou ser retirado de maca durante a partida entre Palmeiras e Cruzeiro, pelo Cameponato Brasileiro (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Calendário do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe o Cerro Porteño, a partir das 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Posteriormente, a equipe viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo em duelo direto pela liderança do Brasileirão.

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Jogos do Palmeiras até a Copa do Mundo

20/05 - Palmeiras x Cerro Porteño - Libertadores

23/05 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão

28/05 - Palmeiras x Junior Barranquilla - Libertadores

31/05 - Palmeiras x Chapecoense - Brasileirão

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