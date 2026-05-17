Palmeiras atualiza quadro físico do elenco, e Sosa tem lesão ligamentar
Paraguaio deixou o gramado da Arena Barueri ainda nos minutos iniciais do empate por 1 a 1 com o Cruzeiro e corre o risco de perder a Copa do Mundo
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O Palmeiras atualizou a condição física de Ramón Sosa e Felipe Anderson, que deixaram o gramado da Arena Barueri lesionados ainda no primeiro tempo do empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.
O paraguaio Ramón Sosa foi diagnosticado com lesão ligamentar após entorse no tornozelo esquerdo, sem necessidade de procedimento cirúrgico. O atacante, no entanto, passa a ser dúvida para a Copa do Mundo a quatro partidas da pausa no calendário.
Já Felipe Anderson, autor do gol de empate do Palmeiras no último sábado, sofreu lesão no músculo posterior da coxa esquerda, considerada de grau leve. O meia-atacante seguiu em tratamento na área interna da Academia de Futebol nesta manhã.
Os titulares contra o Cruzeiro, além do atacante Paulinho, realizaram processo de recuperação física sob os cuidados de membros do departamento médico. O restante do elenco foi ao gramado e iniciou a preparação para enfrentar o Cerro Porteño, em casa, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.
Calendário do Palmeiras
O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe o Cerro Porteño, a partir das 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Posteriormente, a equipe viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo em duelo direto pela liderança do Brasileirão.
Jogos do Palmeiras até a Copa do Mundo
- 20/05 - Palmeiras x Cerro Porteño - Libertadores
- 23/05 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão
- 28/05 - Palmeiras x Junior Barranquilla - Libertadores
- 31/05 - Palmeiras x Chapecoense - Brasileirão
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