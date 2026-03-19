Declaração de Neymar em Santos x Inter pega mal na web: 'Não é possível'

O Santos perdeu para o Internacional por 2 a 1, na última quarta-feira (19), na Vila Belmiro, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o confronto, o atacante Neymar foi o responsável por marcar o único gol do Peixe no confronto, e na comemoração, ele viralizou por conta de uma declaração.

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Na euforia do feito, o camisa 10 do Peixe respondeu às críticas recentes por ser um presidente da Kings League. Diante disso, ao comemorar o gol contra o Internacional, de pênalti, Neymar disparou que faz gol na competição de Fut 7 e no Brasileirão.

— É na Kings League e é aqui — disparou Neymar.

A declaração viralizou nas redes sociais. A maioria dos torcedores criticou a postura do treinador. Alguns chegaram até a declarar estarem envergonhados. Veja a repercussão abaixo:

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Como foi Santos x Internacional?

Texto por: Juliana Yamaoka

O duelo começou equilibrado, com as duas equipes propondo o jogo. Aos quatro minutos, Barreal dominou bem o cruzamento de Rony, girou e finalizou forte de canhota. A bola passou perto do travessão de Rochet. O Internacional respondeu em seguida: Alerrandro finalizou com força após passe de Borré, que desarmou Zé Ivaldo, e Gabriel Brazão espalmou para afastar o perigo.

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Mesmo com o Santos mantendo a posse de bola e tentando controlar as ações ofensivas com Gabriel, Rony e Neymar, o Internacional seguiu pressionando e quase abriu o placar com Bruno Henrique. O próprio camisa 8 cobrou escanteio, a defesa afastou parcialmente, e Bruno Gomes lançou novamente Bruno Henrique. Ele cruzou com liberdade dentro da área, mas nenhum atacante conseguiu completar.

Na sequência, Vitinho recebeu com liberdade pela direita, carregou para o meio e soltou uma bomba de canhota. Brazão espalmou para escanteio, evitando o primeiro gol do Inter. Aos 33 minutos, Villagra recebeu pelo lado esquerdo, na entrada da área, e tentou a finalização colocada no ângulo, mas a bola passou próxima ao travessão.

O Santos ainda teve um gol anulado de Gabriel Barbosa após Barreal encontrar o camisa 9 em boa condição. O impedimento foi confirmado pelo VAR. Minutos depois, Gabigol finalizou com força de canhota após receber passe no peito de Neymar. O Inter respondeu com Bruno Henrique, que recebeu livre dentro da área e cruzou rasteiro com perigo. A bola desviou e quase surpreendeu Brazão, que espalmou e salvou novamente o Santos.

O segundo tempo começou com um balde de água fria para o Santos: Zé Ivaldo marcou contra ao tentar afastar de cabeça, após cobrança de escanteio de Bruno Henrique. Aos sete minutos, Moisés foi derrubado dentro da área por Vitinho. Neymar cobrou o pênalti, deslocou Rochet e converteu para o Santos. Pouco depois, o Inter teve um gol anulado por impedimento de Borré, após cobrança de escanteio de Victor Gabriel.

Aos 23 minutos, Rollheiser cruzou para a área e a bola sobrou para Gabriel Menino na segunda trave. O meio-campista finalizou de primeira e levou perigo, mas a bola passou por cima do gol. Aos 26, Gabriel Brazão fez uma grande defesa após Neymar perder a bola próximo à área; Vitinho foi acionado, finalizou de primeira, e a bola bateu na rede pelo lado de fora. Em seguida, o próprio Vitinho ainda tentou nova finalização, mas mandou para fora.

Nos acréscimos, quando o empate já parecia definido, o Internacional encontrou o gol da vitória no último lance: após levantamento na área, Vitinho desviou de cabeça, Gabriel Brazão rebateu para a frente, e Carbonero aproveitou a sobra, driblou a marcação e finalizou com firmeza para decretar o triunfo Colorado.

O resultado aprofunda o momento irregular do Santos, que segue sem engrenar na temporada e vê aumentar a pressão sobre o trabalho de Juan Pablo Vojvoda, ainda sem apresentar evolução consistente. A expectativa por voos mais altos contrasta com o desempenho em campo, inclusive de Neymar, ídolo do clube, que teve atuação apagada e só apareceu de forma decisiva na cobrança de pênalti.