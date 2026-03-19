Santos anuncia contratação de Cuca como novo treinador
Treinador assinou contrato até o final de 2026
O Santos anunciou na manhã desta quinta-feira (19) a contratação de Cuca como novo treinador da equipe. Ele chega para substituir Juan Pablo Vojvoda, demitido do clube após a derrota para o Internacional por 2 a 1 na noite de quarta, pelo Brasileirão.
Em nota oficial publicada nas redes sociais, o Peixe comunica que o técnico chega com contrato assinado até o final da temporada 2026. Além do treinador, chegam ao Santos Cuquinha, como auxiliar técnico, e o preparador físico Omar Feitosa.
Essa será a quarta passagem de Cuca pelo Santos na carreira. Antes, atuou pelo alvinegro praiano em 2008, 2018 e entre 2020 e 2021, período que chegou a disputar a final da Libertadores diante do Palmeiras, terminando com o vice-campeonato.
Aos 62 anos, Cuca estava sem treinar um clube desde agosto de 2025, quando foi demitido pelo Atlético Mineiro após momento de instabilidade no Brasileirão da temporada. Ele havia chegado ao Galo em janeiro.
O Santos não vence há três jogos no Brasileirão e atualmente ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro com seis pontos em sete jogos, um na frente do Botafogo, que abre a zona do rebaixamento. O primeiro compromisso de Cica será diante do Cruzeiro, no domingo, em Belo Horizonte.
O Santos Futebol Clube acertou nesta quinta-feira (19) a contratação do técnico Cuca para a sequência da temporada. O novo comandante assinou contrato válido até o final de 2026.— Santos FC (@SantosFC) March 19, 2026
Cuca chega ao Peixe acompanhado pelo auxiliar Cuquinha e pelo preparador físico Omar Feitosa.
Demissão de Vojvoda no Santos
A queda do treinador foi anunciada pouco depois do final da partida contra o Internacional, na Vila Belmiro. Quem comunicou a saída de Vojvoda foi o gerente de comunicação, Wagner Vilaron, sob a justificativa de que o diretor executivo, Alexandre Mattos, está suspenso pelo TJD, enquanto o presidente do clube, Marcelo Teixeira, está em viagem para o Paraguai, local do sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana.
O argentino já vinha balançando no cargo desde o duelo diante do Mirassol, mas ganhou uma sobrevida após o empate por 2 a 2 contra a equipe do interior de São Paulo. Na sequência, também empatou por 1 a 1 com o Corinthians e seguiu pressionado.
No apito final da partida contra o Colorado, na noite deste domingo (18), houve muitos protestos da torcida, direcionados ao treinador, ao elenco como um todo, além de xingamentos ao presidente Marcelo Teixeira e ao diretor executivo Alexandre Mattos.
Vojvoda deixou o Santos com 43,4% aproveitamento no período que comandou o Peixe. Foram 33 jogos com dez vitórias, 13 empates e dez derrotas. O argentino foi contratado com o objetivo de ajudar o clube a retomar um caminho positivo após passagem ruim de Cléber Xavier na primeira metade do Brasileirão 2025. Vojvoda conseguiu evitar o rebaixamento e garantiu o Peixe na disputa da Sul-Americana. Entretanto, neste ano, caiu nas quartas do Paulistão para o vice-campeão Novorizontino.
