Brasileirão pode ter rebaixamento definido nesta rodada

A noite desta quinta-feira, 5, pode definir todos os rebaixados do Campeonato Brasileiro para a Série B de 2025. Depois da vitória do Juventude sobre o São Paulo, o time gaúcho se livrou do fantasma do rebaixamento e deixou a disputa para Criciúma, Red Bull Bragantino, Fluminense, {Athletico-PR} e {Atlético-MG}.

Com 40 pontos, o Fluminense ocupa a 16ª posição e tem a chance de garantir sua permanência se vencer o já rebaixado Cuiabá, às 20h, no Maracanã. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Tricolor carioca tem 19,5% de probabilidade de cair para a segunda divisão.

Uma vitória do Fluminense também decreta o rebaixamento do Criciúma, que perdeu em casa para o Flamengo por 3 a 0 na quarta-feira. Com 38 pontos, o time catarinense tem 98,2% de chances de queda.

O Red Bull Bragantino é outro time muito ameaçado de rebaixamento e que pode cair nesta noite. O time, que está na 18ª posição com 38 pontos, vai até Curitiba enfrentar o Athletico-PR, 15º, com 42 pontos. Enquanto os paranaenses têm apenas 2,2% de probabilidade de cair, o time do interior paulista tem 79,5% de chance de cair para a Série B e precisa vencer fora de casa para manter a esperança de permanência na primeira divisão.

Dos times ameaçados, o Atlético-MG é o único tranquilo. O time mineiro tem 44 pontos e ocupa a 14ª colocação. Mas a equipe tem apenas 0,56% de probabilidade de queda e conta com os confrontos diretos para ficar livre de vez de qualquer mínima chance. Se as combinações não acontecerem, fica tudo para última rodada do campeonato Brasileiro no próximo domingo, 8. Vale ressaltar que todos os jogos da rodada final do Brasileirão serão às 16h. A menos que a CBF altere a data de alguma partida.