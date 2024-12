Cruzeiro tem desempenho muito ruim contra equipes do G8 do Brasileiro

O Cruzeiro terá contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão, pela 37.a. rodada do Brasileiro, a última chance de melhorar seu desempenho contra adversários do G8 da competição. Na briga por uma das vagas na Libertadores de 2025, a Raposa, em nono lugar com 49 pontos, tem uma campanha muito ruim contra os times que estão à sua frente na classificação.

Das 15 partidas que já realizou contra os oito primeiros colocados, o Cruzeiro venceu apenas três e empatou três. Ou seja, somou somente 12 pontos dos 45 que disputou nesses confrontos. Curiosamente, duas dessas vitórias foram contra o líder Botafogo: na abertura do campeonato por 3 a 2, no Mineirão, e, no Engenhão, por 3 a 0, a última vitória fora de casa da equipe, há mais de quatro meses.

A outra vitória foi sobre o Corinthians por 3 a 0, no Mineirão, pelo turno. Na Neo Química Arena, o Cruzeiro perdeu por 2 a 1. Contra o Palmeiras, a equipe celeste saiu derrotada por 2 a 0, em 20 de julho, no Allianz Parque.

Fraco desempenho contra primeiros colocados complica situação do Cruzeiro

Diante das demais equipes do G8, o desempenho do Cruzeiro é ainda pior. Perdeu as duas partidas para o Flamengo, 2 a 1 no Maracanã e 1 a 0 no Independência, e para o São Paulo, 2 a 0 no Morumbis e 1 a 0 no Mineirão.

Contra Internacional, Fortaleza e Bahia, foram uma derrota e um empate. Contra os gaúchos, foi 0 a 0 em casa e 1 a 0 no Beira-Rio. Contra os cearenses, empate por 1 a 1 no Castelão e derrota por 2 a 1, em Cariacica. E diante dos baianos, foi goleado por 4 a 1 na Arena Fonte Nova e empatou por 1 a 1 no Mineirão.