O técnico Marcelo Bielsa começou a divulgar a convocação do Uruguai para os próximos jogos nas Eliminatórias e já trouxe duas notícias que envolvem o futebol carioca. A principal delas é a ausência do meia Nicolás de la Cruz, do Flamengo, enquanto a grande surpresa foi a inclusão do lateral Pumita Rodríguez, do Vasco.

A convocação do Uruguai com De La Cruz fora e Pumita na lista

Bielsa revelou que a decisão de não convocar De La Cruz foi tomada pensando na recuperação final do jogador, para que ele retome o ritmo de 90 minutos atuando pelo seu clube.

— De La Cruz não vai ser convocado. Ele está bem, mas é melhor terminar o processo [de voltar a jogar 90 minutos] no Flamengo. Se isso não acontecer, vamos tentar que a seleção o recupere de outro jeito, sem depender dos minutos no clube — explicou o treinador.

De La Cruz em ação pelo Flamengo (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Enquanto a torcida do Vasco esperava uma convocação do titular Paulo Henrique para a Seleção Brasileira, quem recebeu a chance foi o reserva da posição, mas pela seleção uruguaia. O lateral-direito Pumita Rodríguez foi confirmado por Bielsa na lista para os próximos jogos decisivos.

Puma em atuação na Seleção Uruguaia (Foto: Divulgação/AUF)

Uruguai a um passo da Copa do Mundo

A Celeste está em uma situação confortável nas Eliminatórias. Ocupando a quarta colocação com 24 pontos, a seleção precisa de apenas um empate nos dois próximos jogos para garantir matematicamente sua vaga na Copa do Mundo de 2026.

O Uruguai enfrenta o Peru na próxima quinta-feira (04/09), em Montevidéu, e depois viaja para encarar o Chile, no dia 9 de setembro, em Santiago.

