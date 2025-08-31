Torcida do Flamengo faz festa no Maracanã em estreia de patrocinadora na camisa

A entrada do time do Flamengo em campo para o jogo contra o Grêmio neste domingo (31), pela 22ª rodada do Brasileirão, contou com uma grande festa dos rubro-negros no Maracanã. A Betano, nova patrocinadora máster do time carioca, preparou diversas ações na arquibancada, como dois mosaicos e escudos personalizados do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

A ação especial é por conta da estreia da marca na camisa de jogo do Flamengo. Nos Setores Norte e Sul do Maracanã, mosaicos 3D com os "mantos" (rubro-negro e branco) foram erguidos. Além disso, 40 mil balões infláveis com os desenhos dos uniformes foram distribuídos.

Camisa do Flamengo com a imagem da Betano (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A Betano também preparou um grande show no intervalo da partida, com participações de cantores rubro-negros, como Alexandre Pires.

Contrato da Betano com o Flamengo

O contrato com a Betano vai até o final de 2028. Ao todo, o clube carioca receberá cerca de R$ 900 milhões. A marca estará presente no principal espaço da camisa do Fla, além dos uniformes de treino. A empresa também estará presente no Time Flamengo (esportes olímpicos) e na equipe feminina de vôlei (Sesc).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Retorno de torcida organizada do Flamengo

O confronto também marca o retorno da Torcida Jovem, uma das principais torcidas organizadas do Rubro-Negro. Para homenagear essa data, o clube carioca preparou um mosaico especial no Setor Leste, com o dizer: "Nós somos o Flamengo".

Mosaico da Torcida Jovem do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X GRÊMIO

BRASILEIRÃO - 22ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

continua após a publicidade

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real