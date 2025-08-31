Torcida do Flamengo faz festa no Maracanã em estreia de patrocinadora na camisa
Rubro-Negro encara o Grêmio no Maracanã
A entrada do time do Flamengo em campo para o jogo contra o Grêmio neste domingo (31), pela 22ª rodada do Brasileirão, contou com uma grande festa dos rubro-negros no Maracanã. A Betano, nova patrocinadora máster do time carioca, preparou diversas ações na arquibancada, como dois mosaicos e escudos personalizados do Rubro-Negro.
A ação especial é por conta da estreia da marca na camisa de jogo do Flamengo. Nos Setores Norte e Sul do Maracanã, mosaicos 3D com os "mantos" (rubro-negro e branco) foram erguidos. Além disso, 40 mil balões infláveis com os desenhos dos uniformes foram distribuídos.
A Betano também preparou um grande show no intervalo da partida, com participações de cantores rubro-negros, como Alexandre Pires.
Contrato da Betano com o Flamengo
O contrato com a Betano vai até o final de 2028. Ao todo, o clube carioca receberá cerca de R$ 900 milhões. A marca estará presente no principal espaço da camisa do Fla, além dos uniformes de treino. A empresa também estará presente no Time Flamengo (esportes olímpicos) e na equipe feminina de vôlei (Sesc).
Retorno de torcida organizada do Flamengo
O confronto também marca o retorno da Torcida Jovem, uma das principais torcidas organizadas do Rubro-Negro. Para homenagear essa data, o clube carioca preparou um mosaico especial no Setor Leste, com o dizer: "Nós somos o Flamengo".
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X GRÊMIO
BRASILEIRÃO - 22ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
