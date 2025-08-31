menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores se revoltam com arbitragem em Flamengo x Grêmio: ‘Na bola’

Equipes se enfrentam pela 22ª rodada do Brasileirão

imagem cameraLéo Ortiz recebeu terceiro cartão contra o Grêmio e está suspenso para a partida contra o Juventude (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/08/2025
17:05
  • Matéria
  • Mais Notícias

Flamengo e Grêmio se enfrentam, neste domingo (31), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o primeiro tempo, o árbitro Paulo César Zanovelli puniu o zagueiro Léo Ortiz com um cartão amarelo. A decisão da arbitragem revoltou torcedores do clube carioca.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nas redes sociais, os internautas chamaram atenção para o fato da advertência ter sido a terceira de Léo Ortiz, e por isso, ele está suspenso para a partida contra o Juventude, pela 23ª rodada do Brasileirão. Ao reclamarem do cenário, os torcedores também discordaram com a falta. Eles apontaram que o zagueiro tocou somente na bola.

A jogada aconteceu durante o primeiro tempo. O cronômetro marcava 44 minutos, quando o camisa 3 do Flamengo deu um carrinho no atacante Carlos Vinícius. Veja a repercussão do lance polêmico abaixo:

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias