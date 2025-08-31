Torcedores se revoltam com arbitragem em Flamengo x Grêmio: ‘Na bola’

Flamengo e Grêmio se enfrentam, neste domingo (31), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o primeiro tempo, o árbitro Paulo César Zanovelli puniu o zagueiro Léo Ortiz com um cartão amarelo. A decisão da arbitragem revoltou torcedores do clube carioca.

Nas redes sociais, os internautas chamaram atenção para o fato da advertência ter sido a terceira de Léo Ortiz, e por isso, ele está suspenso para a partida contra o Juventude, pela 23ª rodada do Brasileirão. Ao reclamarem do cenário, os torcedores também discordaram com a falta. Eles apontaram que o zagueiro tocou somente na bola.

A jogada aconteceu durante o primeiro tempo. O cronômetro marcava 44 minutos, quando o camisa 3 do Flamengo deu um carrinho no atacante Carlos Vinícius. Veja a repercussão do lance polêmico abaixo: