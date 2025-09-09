Brasileirão e EA FC: entenda as negociações entre a liga e o jogo

O futebol é um esporte de grande popularidade no Brasil, o que se estende para o mundo dos videogames. O EA Sports FC (antigamente chamado de FIFA), principal título de futebol virtual, é presença constante entre os jogos mais vendidos nas lojas brasileiras dos consoles.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os jogos da série até possuem times brasileiros, com escudos e uniformes, mas já são anos sem trazer jogadores licenciados - nomes genéricos aparecem nos elencos. O retorno do Brasileirão, desejado por diversos fãs no Brasil, é um ponto complexo. O Lance! explica abaixo os principais pontos na relação entre a liga e o jogo.

Última aparição

O Campeonato Brasileiro como liga não aparece na franquia desde o FIFA 14, com a Liga do Brasil. Os times do país foram ausência no FIFA 15, mas 16 clubes retornaram com jogadores licenciados no FIFA 16, lançado em 2015. As equipes estavam presentes na aba de "resto do mundo". De lá para cá, somente jogadores genéricos apareceram.

continua após a publicidade

A Lei Pelé, que garante uma série de direitos de imagem aos atletas, exige que a Electronic Arts firme contratos individuais para incluir os jogadores do futebol brasileiro. É com base em tal lei que a empresa foi processada por nomes que atuam no país.

Os times brasileiros foram licenciados para o FIFA 16 (Foto: divulgação/EA Sports)

Com isso, não trazer um Brasileirão vem sendo a solução mais simples para a EA, que aposta na forte presença e influência do futebol europeu. Os escudos e uniformes reais de times brasileiros aparecem no jogo por um contrato firmado junto à CONMEBOL, em razão da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

O gratuito eFootball, desenvolvido pela Konami, traz atualmente times brasileiros com atletas licenciados. O jogo, no entanto, possui menos repercussão e alcance do que o título da EA.

Avaliação da EA

Liderando o mercado de jogos de futebol, a EA já tem grandes jogadores do cenário mundial em seu título. Alguns nomes participam até de campanhas, a exemplo de Jude Bellingham (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern de Munique) e Cole Palmer (Chelsea).

➡️ EA Sports FC e Ibrahimovic fazem homenagem a Ronaldo em nova capa

Abordando um possível retorno do Brasileirão, a empresa disse à reportagem que "não comenta sobre rumores ou especulações". O EA Sports FC 26 terá mais de 20.000 atletas distribuídos em mais de 750 clubes e equipes nacionais, com mais de 35 ligas - sem incluir, ao menos de início, o Campeonato Brasileiro. O jogo será lançado mundialmente no dia 26 de setembro.

Capa da versão Ultimate do EA Sports FC 26 (Foto: reprodução)

Conforme apuração do Lance!, a existência de uma instituição responsável pela negociação dos direitos dos jogadores é crucial para a volta do futebol brasileiro ao jogo. As recentes ligas no futebol nacional podem representar uma solução nesse caso.

O surgimento das ligas

A ideia das ligas no futebol brasileiro foi formalizada em 2022, buscando replicar o modelo visto na Europa. Atualmente, há dois blocos: a Liga Forte União (LFU) e a Liga do Futebol Brasileiro (Libra). Passos já foram dados em 2025 pensando em uma unificação.

➡️ Libra e LFU dão passo rumo à unificação das ligas; entenda

Em contato com o Lance!, a LFU disse que esse "é um tema relevante que demanda muitas discussões" e que "as conversas estão acontecendo, mas ainda em estágio inicial".

A Libra, como apurou a reportagem, também já teve conversas iniciais com a EA, sem grandes avanços. O assunto voltou à tona durante o Mundial de Clubes, com quatro clubes brasileiros na competição, mas as tratativas ainda não evoluíram.

Já a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), procurada pela reportagem, não respondeu até o momento da publicação.

Brasil segue influenciando no jogo

Apesar da ausência do Brasileirão, de estádios brasileiros e até da Seleção Brasileira em alguns momentos, o país tem sua relevância no título.

Nomes como Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Garrincha e Sissi integram a classe de "ídolos" no Ultimate Team, popular modo com cartas e pacotes. Maicon, Lúcio, Zé Roberto e Ramires são "heróis", que representam uma outra categoria especial.

A EA Sports realizou uma ação em uma barbearia temática no Rio de Janeiro (Foto: divulgação/EA Sports)

A EA também já realizou ações em território brasileiro, como a inauguração de uma quadra de futebol e um evento em uma barbearia temática - ambos foram no Rio de Janeiro (RJ). Portanto, resta aguardar para saber se as conversas pelo retorno do Campeonato Brasileiro terão sucesso.