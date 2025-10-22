A Justiça do Rio de Janeiro absolveu os últimos réus do processo criminal que investigava as responsabilidades pelo incêndio no Ninho do Urubu, ocorrido em oito de fevereiro de 2019, no Centro de Treinamento do Flamengo. A decisão, que ainda cabe recurso, encerra a etapa criminal do caso que apurava as causas e possíveis culpados pela tragédia.

O incêndio provocou a morte de 10 jovens atletas das categorias de base e deixou outros três feridos. Ao todo, 16 pessoas sobreviveram ao episódio, mas apenas três delas seguem vinculadas ao Flamengo, sendo um deles fora dos gramados.

Entre os demais, atletas buscam oportunidades em equipes do futebol amador ou na várzea.

Veja como estão os sobreviventes do Ninho do Urubu

Dyogo Alves - O goleiro de 21 anos segue com vínculo com o Flamengo. Atualmente é o terceiro goleiro do elenco e tem contrato até 31/12/2026.

Rayan Lucas - O volante de 20 anos continua ligado ao Flamengo, mas está emprestado ao Sporting, de Portugal. Rayan Lucas atuou em diferentes categorias e clubes ao longo da carreira. Pelo Flamengo Sub-20, disputou 50 partidas e marcou um gol. No time principal do Flamengo, entrou em campo oito vezes, sem balançar as redes. Pelo Sporting B, participou de quatro jogos, também sem marcar, e ainda não registrou aparições pelo time principal do Sporting. Pela Seleção Sub-20, soma quatro jogos e um gol.

Jhonata Ventura - O ex-zagueiro de 21 anos se aposentou do futebol e atualmente integra a equipe de scout da base Rubro-Negra, além de cursar Educação Física.

Jhonata Ventura abandou os gramados, mas segue no Flamengo (Foto: Reprodução)

Cauan Emanuel - O atacante de 21 anos deixou o Flamengo pouco tempo depois e seguiu a carreira no Fortaleza e no Ferroviário. Seu último clube foi o Maranguape, do Ceará, neste ano.

Naydjel Callebe - O meia de 21 anos, estudante de Educação Física, joga pelo AABB Marechal Cândido Rondon, do futebol amador.

Kennyd Lucas - O atacante de 21 anos atua atualmente no Sitra Club, do Bahrein. Após deixar o Flamengo, passou por clubes brasileiros como Corinthians, Bahia, Cuiabá e Goiás, além do Porto B, de Portugal.

Jean Sales - O atacante de 22 anos joga pelo Santa Clara B, de Portugal, onde disputou 19 jogos, marcou três gols e deu três assistências. Também atuou pelo Alverca, com 10 jogos, três gols e duas assistências.

Kayque Campos - O zagueiro de 22 anos joga atualmente no Khor Fakkan e soma passagens por Hatta Club, Al-Bataeh CSC e Shabab Al-Ahli. Pelo clube atual, disputou 19 jogos, marcando um gol e dando uma assistência.

Felipe Cardoso - O meia de 22 anos disputou dez partidas pelo Atlético Alagoinhas, marcando quatro gols, além de oito jogos pelo Santa Cruz. Também atuou pelo Bragantino Sub-20 e atualmente está no Vitória, com quatro jogos.

Felipe Cardoso joga pelo Vitória (Victor Ferreira / EC Vitória)

Wendel Alves - O atacante de 20 anos atuou pelo Corinthians em 2021, pelo Internacional entre 2022 e 2024, e pelo time Sub-20 do Goiás. Em 2025, defende o Nacional-PR.

Samuel Costa - O atacante de 23 anos passou por Itapiriense, Guarulhos e Azuris após deixar o Flamengo. Atualmente joga pelo Gaúcho.

Caíke Silva - O volante de 20 anos atuou pelo XV de Piracicaba e hoje defende o Barra, de Santa Catarina.

Pablo Ruan - O atacante de 22 anos atualmente joga pelo Nacional, de Portugal. Ao longo da carreira, passou pelo Londrina, com 39 partidas e oito gols, pelo time Sub-20 do Atlético-MG, com sete jogos e um gol, além do Palmeiras.

João Vitor Gasparin Torrezan - O meia de 20 anos, dispensado pelo Flamengo, acumula passagens por clubes como Coritiba, Paraná e Joinville.

Gabriel Castro - O ex-lateral-direito de 22 anos deixou o Flamengo seis meses após o incêndio ao ser dispensado. Após jogar pela Ponte Preta, passou a trabalhar com o pai em uma fábrica e atua no futebol amador na várzea.