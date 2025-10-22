Lesão de Hugo Souza pode aumentar lista de desfalques no Corinthians

Dorival Júnior terá problemas para escalar o Corinthians contra o Vitória, em duelo que será realizado no próximo sábado (25), no Barradão. O lateral-direito Matheuzinho e o volante Maycon, titulares da equipe, cumprem suspensão na partida em Salvador.

Os atletas têm sido peças importantes na equipe de Dorival Júnior. Maycon, inclusive, marcou o gol da vitória do Timão sobre o Atlético Mineiro, na última rodada do Brasileirão. Dorival Júnior possui algumas opções no banco de reservas.

José Martínez perdeu espaço após faltar em cinco treinos na última semana. O atleta alegou problemas familiares, mas foi penalizado com uma multa e ficou fora das partidas contra Santos e Atlético Mineiro. A tendência é que seja relacionado e pode ser opção contra o Vitória.

Além do venezuelano, o treinador do Timão pode optar por Charles e Ryan, volantes de ofício que também estão à disposição para o confronto. Maycon possui uma característica de construção e retenção de bola, diferentes de seus possíveis substitutos, conhecidos pela dedicação na defesa.

Maycon será desfalque do Timão contra o Vitória (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

O substituto de Matheuzinho é uma incógnita. Não há um substituto imediato para o lateral-direita no elenco. As opções são João Victor Jacaré, cria das categorias de base com poucos jogos na carreira, e Hugo, lateral-esquerdo que pode ser improvisado.

Baixa no gol do Corinthians

Hugo Souza sofreu um trauma no ombro direito no duelo contra o Atlético Mineiro. Nesta quarta-feira (18), após exames de imagens, uma luxação acromio clavicular foi constatada no ombro esquerdo. O camisa 1 segue tratando no departamento de fisioterapia do clube.

Entretanto, a tendência é que o atleta perca o duelo contra o Vitória. Felipe Longo, titular na derrota contra o Santos, deve voltar a ter chances entre os onze iniciais.