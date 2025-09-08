Com brasileiros, EA revela os melhores jogadores do EAFC 26

menu hamburguer
O EA SPORTS FC 26 será lançado no fim de setembro e, na esteira da chegada do jogo, a EA Sports revelou os melhores jogadores e jogadoras do game. Dentro da lista, cinco brasileiros estão entre os 52 nomes que a empresa canadense divulgou nesta segunda-feira (8).

Nesta edição do game, entre os homens, o egípcio Mohamed Salah e o francês Kylian Mbappé foram os melhores classificados, com 91 de geral. Com temporada brilhante, o astro do Liverpool ganhou dois de overall para chegar na maior nota junto com o atacante do Real Madrid, que se manteve com a mesma nota da edição passada. Entre os brasileiros, Vini Jr, Raphinha e Alisson figuram com 89 de geral, com destaque ao jogador do Barcelona, que subiu cinco pontos em relação ao último game.

Veja os melhores jogadores do EAFC 26

1MohamedSalah91MELiverpool

2

Kylian

Mbappé

91

ATA

Real Madrid

3

Ousmane

Dembélé

90

ATA

Paris SG

4

Rodrigo

Hernández Cascante

Rodri

90

VOL

Manchester City

5

Virgil

van Dijk

90

ZAG

Liverpool

6

Jude

Bellingham

90

MEI

Real Madrid

7

Erling

Haaland

90

ATA

Manchester City

8

Raphael

Dias Belloli

Raphinha

89

ME

FC Barcelona

9

Lamine Yamal

Nasraoui Ebana

Lamine Yamal

89

ME

FC Barcelona

10

Achraf

Hakimi

89

LD

Paris SG

11

Vítor

Machado Ferreira

Vitinha

89

MC

Paris SG

12

Gianluigi

Donnarumma

89

GOL

Manchester City

13

Pedro

González López

Pedri

89

MC

FC Barcelona

14

Joshua

Kimmich

89

VOL

FC Bayern München

15

Alisson

Ramses Becker

Alisson

89

GOL

Liverpool

16

Harry

Kane

89

ATA

FC Bayern München

17

Federico

Valverde

89

MC

Real Madrid

18

Vinícius José

de Oliveira Júnior

Vini Jr.

89

PE

Real Madrid

19

Florian

Wirtz

89

MEI

Liverpool

20

Thibaut

Courtois

89

GOL

Real Madrid

21

Robert

Lewandowski

88

ATA

FC Barcelona

22

Lautaro

Martínez

88

ATA

Lombardia FC

23

Alexander

Isak

88

ATA

Liverpool

24

Jamal

Musiala

88

MEI

FC Bayern München

25

Gabriel

dos S. Magalhães

Gabriel

88

ZAG

Arsenal

26

Bukayo

Saka

88

PD

Arsenal

Entre as mulheres, as melhores jogadoras são do Barcelona e justamente as vencedoras das últimas quatro edições da Bola de Ouro: Alexia Putellas e Aitana Bonmati. As meias espanholas estão classificadas com 91 de overall. A única brasileira na lista é a meia Debinha, do KC Current, dos Estados Unidos, classificada com 88.

Veja as melhores jogadoras do EAFC 26

1AlexiaPutellas SeguraAlexia Putellas91MCFC Barcelona

2

Aitana

Bonmatí Conca

Aitana Bonmatí

91

MC

FC Barcelona

3

Caroline

Graham Hansen

90

PD

FC Barcelona

4

Alessia

Russo

89

ATA

Arsenal

5

María Francesca

Caldentey Oliver

Mariona

89

MC

Arsenal

6

Patricia

Guijarro Gutiérrez

Patri Guijarro

89

VOL

FC Barcelona

7

Khadija

Shaw

89

ATA

Manchester City

8

María Pilar

León Cebrián

Mapi León

89

ZAG

FC Barcelona

9

Marie

Katoto

88

ATA

OL Lyonnes

10

Kadidiatou

Diani

88

PD

OL Lyonnes

11

Sophia

Wilson

88

ATA

Portland Thorns

12

Guro

Reiten

88

ME

Chelsea

13

Ewa

Pajor

88

ATA

FC Barcelona

14

Christiane

Endler

88

GOL

OL Lyonnes

15

Débora C.

de Oliveira

Debinha

88

MEI

KC Current

16

Irene

Paredes Hernández

Irene Paredes

88

ZAG

FC Barcelona

17

Chloe

Kelly

87

ME

Arsenal

18

Lindsey

Heaps

87

MEI

OL Lyonnes

19

Lucy

Bronze

87

LD

Chelsea

20

Rose

Lavelle

87

MC

Gotham FC

21

Sakina

Karchaoui

87

MC

Paris SG

22

Leah

Williamson

87

ZAG

Arsenal

23

Beth

Mead

87

ME

Arsenal

24

Mallory

Swanson

87

ME

Chicago Stars FC

25

Ada

Hegerberg

87

ATA

OL Lyonnes

26

Lauren

Hemp

87

PE

Manchester City

EAFC 26
Salah, junto com Mbappé, foi classificado como o melhor jogador do EAFC 26 (Foto: Paul ELLIS/AFP)

Lançamento do EAFC 26

O EA SPORTS FC 26, que será lançado para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch, e Nintendo Switch 2. O game estará disponível para jogar a partir de 26 de setembro de 2025, com acesso antecipado através da Edição Ultimate começando em 19 de setembro de 2025.

