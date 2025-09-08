Com brasileiros, EA revela os melhores jogadores do EAFC 26
Salah, Mbappé e estrelas do Barcelona foram os melhores avaliados pela EA
O EA SPORTS FC 26 será lançado no fim de setembro e, na esteira da chegada do jogo, a EA Sports revelou os melhores jogadores e jogadoras do game. Dentro da lista, cinco brasileiros estão entre os 52 nomes que a empresa canadense divulgou nesta segunda-feira (8).
Nesta edição do game, entre os homens, o egípcio Mohamed Salah e o francês Kylian Mbappé foram os melhores classificados, com 91 de geral. Com temporada brilhante, o astro do Liverpool ganhou dois de overall para chegar na maior nota junto com o atacante do Real Madrid, que se manteve com a mesma nota da edição passada. Entre os brasileiros, Vini Jr, Raphinha e Alisson figuram com 89 de geral, com destaque ao jogador do Barcelona, que subiu cinco pontos em relação ao último game.
Veja os melhores jogadores do EAFC 26
|1
|Mohamed
|Salah
|91
|ME
|Liverpool
2
Kylian
Mbappé
91
ATA
Real Madrid
3
Ousmane
Dembélé
90
ATA
Paris SG
4
Rodrigo
Hernández Cascante
Rodri
90
VOL
Manchester City
5
Virgil
van Dijk
90
ZAG
Liverpool
6
Jude
Bellingham
90
MEI
Real Madrid
7
Erling
Haaland
90
ATA
Manchester City
8
Raphael
Dias Belloli
Raphinha
89
ME
FC Barcelona
9
Lamine Yamal
Nasraoui Ebana
Lamine Yamal
89
ME
FC Barcelona
10
Achraf
Hakimi
89
LD
Paris SG
11
Vítor
Machado Ferreira
Vitinha
89
MC
Paris SG
12
Gianluigi
Donnarumma
89
GOL
Manchester City
13
Pedro
González López
Pedri
89
MC
FC Barcelona
14
Joshua
Kimmich
89
VOL
FC Bayern München
15
Alisson
Ramses Becker
Alisson
89
GOL
Liverpool
16
Harry
Kane
89
ATA
FC Bayern München
17
Federico
Valverde
89
MC
Real Madrid
18
Vinícius José
de Oliveira Júnior
Vini Jr.
89
PE
Real Madrid
19
Florian
Wirtz
89
MEI
Liverpool
20
Thibaut
Courtois
89
GOL
Real Madrid
21
Robert
Lewandowski
88
ATA
FC Barcelona
22
Lautaro
Martínez
88
ATA
Lombardia FC
23
Alexander
Isak
88
ATA
Liverpool
24
Jamal
Musiala
88
MEI
FC Bayern München
25
Gabriel
dos S. Magalhães
Gabriel
88
ZAG
Arsenal
26
Bukayo
Saka
88
PD
Arsenal
Entre as mulheres, as melhores jogadoras são do Barcelona e justamente as vencedoras das últimas quatro edições da Bola de Ouro: Alexia Putellas e Aitana Bonmati. As meias espanholas estão classificadas com 91 de overall. A única brasileira na lista é a meia Debinha, do KC Current, dos Estados Unidos, classificada com 88.
Veja as melhores jogadoras do EAFC 26
|1
|Alexia
|Putellas Segura
|Alexia Putellas
|91
|MC
|FC Barcelona
2
Aitana
Bonmatí Conca
Aitana Bonmatí
91
MC
FC Barcelona
3
Caroline
Graham Hansen
90
PD
FC Barcelona
4
Alessia
Russo
89
ATA
Arsenal
5
María Francesca
Caldentey Oliver
Mariona
89
MC
Arsenal
6
Patricia
Guijarro Gutiérrez
Patri Guijarro
89
VOL
FC Barcelona
7
Khadija
Shaw
89
ATA
Manchester City
8
María Pilar
León Cebrián
Mapi León
89
ZAG
FC Barcelona
9
Marie
Katoto
88
ATA
OL Lyonnes
10
Kadidiatou
Diani
88
PD
OL Lyonnes
11
Sophia
Wilson
88
ATA
Portland Thorns
12
Guro
Reiten
88
ME
Chelsea
13
Ewa
Pajor
88
ATA
FC Barcelona
14
Christiane
Endler
88
GOL
OL Lyonnes
15
Débora C.
de Oliveira
Debinha
88
MEI
KC Current
16
Irene
Paredes Hernández
Irene Paredes
88
ZAG
FC Barcelona
17
Chloe
Kelly
87
ME
Arsenal
18
Lindsey
Heaps
87
MEI
OL Lyonnes
19
Lucy
Bronze
87
LD
Chelsea
20
Rose
Lavelle
87
MC
Gotham FC
21
Sakina
Karchaoui
87
MC
Paris SG
22
Leah
Williamson
87
ZAG
Arsenal
23
Beth
Mead
87
ME
Arsenal
24
Mallory
Swanson
87
ME
Chicago Stars FC
25
Ada
Hegerberg
87
ATA
OL Lyonnes
26
Lauren
Hemp
87
PE
Manchester City
Lançamento do EAFC 26
O EA SPORTS FC 26, que será lançado para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch, e Nintendo Switch 2. O game estará disponível para jogar a partir de 26 de setembro de 2025, com acesso antecipado através da Edição Ultimate começando em 19 de setembro de 2025.
