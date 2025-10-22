O Coritiba tem um retorno e três baixas para o próximo jogo da Série B. O Coxa visita o Volta Redonda no sábado (25), às 16h (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pela 34ª rodada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O volante Wallisson, que ficou fora contra o Athletico por suspensão, fica à disposição novamente. Titular nos últimos 10 jogos que esteve disponível, ele reassume a posição no meio-campo para a saída de Filipe Machado.

Já o clássico Atletiba gerou um trio de suspensões. O lateral-esquerdo Bruno Melo foi expulso, enquanto oo zagueiro Tiago Cóser e o atacante Clayson levaram o terceiro cartão amarelo.

continua após a publicidade

Para a lateral, Zeca e João Almeida disputam a vaga. No ataque, Lucas Ronier deve voltar a ser titular após se recuperar de lesão muscular e jogar o segundo tempo no último jogo. Cóser é o único não titular dos três.

➡️ Veja mais notícias do Coritiba

Ainda existe uma preocupação com o zagueiro Maicon, que recebeu um pisão de Viveros no tornozelo. Caso seja vetado, Guilherme Aquino e Rodrigo Moledo são as alternativas.

continua após a publicidade

Wallisson ganhou a titularidade do Coritiba no segundo turno. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Provável escalação do Coritiba contra o Volta Redonda

Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon (Guilherme Aquino), Jacy e Zeca (João Almeida); Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Gustavo Coutinho

Próximos jogos do Coritiba na Série B

Volta Redonda x Coritiba: sábado (25), às 16h, Raulino de Oliveira

Coritiba x CRB: sexta (31), às 19h, Couto Pereira

Paysandu x Coritiba: domingo (9), às 20h30, Curuzu