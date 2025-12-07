Joia do Palmeiras vibra com oportunidade de Abel em despedida do Brasileirão

Cria das categorias de base do Palmeiras, Larson fez sua primeira partida como titular na vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, que marcou a despedida da equipe na temporada.

O meio-campista formou trio ao lado do argentino Aníbal Moreno e de Mauricio, e acabou substituído por Allan, outra Cria da Academia, na segunda etapa. O jovem comemorou a vitória e o apoio do elenco desde que passou a integrar o time profissional.

- Feliz pelo jogo. É agradecer meus companheiros pelo jeito que me tratam sempre. O resultado é aquilo que a gente desempenhou e busca fazer e agora focar no ano que vem - afirmou Larson, após primeira titularidade com a camisa alviverde.

Larson permaneceu por pouco menos de 70 minutos em campo na Arena Castelão e foi responsável por articular algumas das principais chances de gol do Alviverde na primeira etapa. O confronto diante do Vozão foi o segundo do jovem pelo profissional.

O Palmeiras já havia assegurado a segunda colocação do Brasileirão com os resultados da 37ª rodada e optou por poupar parte dos titulares. Com isso, Larson e outros jovens da base, como Benedetti e Erick Belé, receberam minutos em Fortaleza.

Larson, meio-campista do Palmeiras, foi titular na vitória sobre o Ceará por 3 a 1, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Reprodução / Larson)

O jogo deste domingo (7) marcou a despedida do Palmeiras na temporada 2025. Ao todo, foram 23 vitórias, sete empates e oito derrotas na atual edição do Brasileirão. Agora, o Verdão volta a campo apenas no dia 11 de janeiro, para a disputa do Campeonato Paulista.