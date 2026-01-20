A importância de Garrincha para a imagem do futebol brasileiro

Manoel Francisco dos Santos conquistou duas Copas do Mundo, é considerado por muitos o maior driblador da história do futebol e ficou conhecido como Alegria do Povo. O eterno Garrincha exibiu todo seu talento entre as décadas de 1950 e 1960 e morreu há exatos 43 anos. Mas o contexto em que jogou, somado à distância temporal, parecem estar sendo injustos com a trajetória de alguém que tanto contribuiu para projetar a imagem do futebol brasileiro mundo afora.

Exaltar o que Garrincha fez em campo está longe de ser mera retórica ufanista. Pesquisadores mundo afora e a própria Fifa reconhecem em inúmeros artigos a grandeza de seus feitos, além de ressaltar a importância que o ponta-direita exerceu para a construção da imagem do Brasil como o país do futebol.

— Garrincha desempenhou um papel crucial na construção da imagem internacional do Brasil no futebol. Ele jogou ao lado de tantos jogadores talentosos, mas sempre se destacou. Sua habilidade com a bola, sua persistência, sua vontade de driblar e marcar gols... Tudo isso o tornava diferente, como reconheceram companheiros de equipe, como Nilton Santos — diz ao Lance! Roger Kittleson, do departamento de História do Williams College, uma faculdade de artes liberais de Massachusetts (EUA).

Especializado em América Latina e Brasil, Kittleson é autor do livro "The Country of Football", obra que detalha a construção de identidades no futebol brasileiro desde a chegada do esporte ao País, no final do século 19.

— Ele foi um grande jogador, fundamental no Botafogo e na Seleção. Seu papel na Copa do Mundo de 1962, quando levou a equipe à vitória após a lesão de Pelé, é motivo suficiente para considerá-lo um craque histórico. Na minha opinião, ele é um dos grandes, um jogador cujo estilo divertia e impressionava, mas que também ajudou o Brasil em 1958 e 1962 — acrescenta o pesquisador.

Mais do que os títulos, era a capacidade ímpar de Garrincha nos dribles que merece a exaltação de estudiosos do futebol até hoje.

"O estilo de jogo de Garrincha permanece único na história do futebol. Seus dribles eram marcados por mudanças bruscas de direção, gestos corporais enganosos e um ritmo que confundia até os defensores mais experientes. Garrincha era um gênio; diferente de muitos outros jogadores que dependiam da força física ou da velocidade, ele conseguia antecipar os movimentos do adversário e reagir de uma maneira que parecia instintiva, mas ao mesmo tempo extremamente calculada", diz trecho de artigo publicado por pesquisadores do Observatório de Ética e Regulamentos da Fifa (Ferw, na sigla em inglês), uma instituição independente com sede na Europa.

Pelé e Garrincha: dupla nunca perdeu jogando junto pela Seleção (Reprodução/Twitter Pelé)

Para pesquisador francês, 'Garrincha é a personificação do drible'

O francês Marcelin Chamoin é um apaixonado pelo futebol brasileiro. Aos seis anos, torceu para o Brasil na final da Copa do Mundo de 1998, quando a Seleção perdeu por 3 a 0 justamente para a França. Atualmente, Chamoin é um dos responsáveis pelo projeto "Lucarne Opposee", que pesquisa e analisa o futebol de diferentes continentes.

Ele passou um ano no Brasil para escrever a biografia "Garrincha", escrita em francês e disponível em e-book.

— Garrincha não é tão conhecido na França, e esse foi um dos motivos de escrever a biografia. Na França, o que sabem é que ele era um driblador, sabem da Copa de 1962, que foi o grande nome, da questão do alcoolismo. Mas a história, como sua cidade natal de Pau Grande, toda a história com o Botafogo, ou até com a Elza Soares, não são coisas muito conhecidas. Foi também por isso que eu quis escrever sobre o Garrincha — conta Chamoin, ao Lance!.

O pesquisador é outro a ressaltar a capacidade do drible como a característica mais marcante do camisa 7.

— O Garrincha é a personificação do drible, e para mim, o drible é a essência do futebol. Eu jogo também, gosto de driblar, e acho que, até mais do que o gol, é o drible que faz a gente amar o futebol.

Garrincha está sendo esquecido?

Apesar de todo esse reconhecimento, a importância de Garrincha parece estar perdendo espaço com o passar dos anos. Em maio do ano passado, a IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) divulgou um ranking dos maiores jogadores de futebol da história. Garrincha não foi citado entre os dez.

A conceituada revista britânica FourFourTwo, por sua vez, tem atualizado anualmente sua lista dos "100 melhores futebolistas de todos os tempos" com Garrincha aparecendo na 15ª posição — e com Pelé em quarto, atrás de Messi, Maradona e Cristiano Ronaldo.

Para Roger Kittleson, do Williams College, a lembrança dos feitos do eterno craque deverá ser vítima do tempo.

— Não acho que ele será esquecido, mas as lembranças de suas contribuições podem desaparecer. Qualquer jogador de sua época sofre com a distância cada vez maior em relação aos dias de hoje; os vídeos que temos podem parecer um pouco ridículos, especialmente no caso de Garrincha. Como tantos zagueiros adversários podiam cair em seus truques, que ele parecia repetir com apenas pequenas variações até que funcionassem? — indaga.

Marcelin Chamoin, do Lucarne Opposee, prefere fazer ressalvas às listas e colocar Garrincha no lugar que lhe é merecido de acordo com o contexto histórico.

— Não gosto desse tipo de listas, porque é um exercício difícil de comparar. Mas eu acho que até os anos 2000 ele era o maior ponta-direita numa seleção ideal. Temos que colocar a Garrincha na ponta-direita, porque agora, com muitos jogadores, é claro que mudou um pouco — pondera.

— Mas para mim ele ainda está no top 10 dos maiores jogadores do futebol. No Brasil, só atrás de Pelé.