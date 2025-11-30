O Vitória vive seu melhor momento no Campeonato Brasileiro. Essa afirmação ganhou ainda mais força na tarde deste sábado, quando o Rubro-Negro aproveitou a atmosfera de um Barradão lotado para aplicar 2 a 0 no Mirassol e deixar a zona de rebaixamento. A sensação que fica é a de que o time encaixou sob o comando de Jair Ventura justamente no momento mais decisivo da temporada.

Não à toa, o Vitória chegou ao quinto jogo de invencibilidade, com direito a três vitórias (Internacional, Sport e Mirassol) e dois empates (Botafogo e Palmeiras). O Rubro-Negro fecha esta 36ª rodada na 15ª posição, com 42 pontos.

Em entrevista na zona mista depois do duelo contra o Mirassol, o atacante Renato Kayzer detectou essa mudança de postura do time e revelou detalhes do aspecto anímico do elenco.

— Importante são os três pontos. Valeu a entrega de todos. Antes de entrar em campo, todos os jogadores já estavam com o espírito de competição lá em cima. Isso é muito legal de ver. Acho que a gente criou uma identidade nos últimos jogos, acho que vocês já devem ter percebido. É mérito de todo mundo — destacou o camisa 79.

Momento de Kayzer no Vitória

Nos últimos jogos, inclusive, Kayzer revezou a titularidade com Renzo López, que ganhou a posição em alguns momentos com Jair Ventura. Ainda assim, o camisa 79 não baixou a guarda e retomou o comando de ataque neste sábado depois de marcar gol importante contra o Sport, pela 35ª rodada. Mesmo no banco de reservas, Renato Kayzer não deixou de receber o carinho da torcida, que reconhece todo seu esforço e intensidade emocional nas partidas, seja como titular ou reserva.

— É uma atmosfera diferente. A energia do povo de Salvador é maravilhosa. Desde quando eu cheguei aqui, me tratam muito bem. Sem falar do estádio raíz, que todo mundo gosta. A festa da torcida é maravilhosa.

Kayzer deve ter uma nova chance a partir das 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), quando o Vitória visita o Bragantino no estádio Cícero de Souza Marques, em jogo atrasado válido pela 34ª rodada da Série A.