Abel Ferreira evita arbitragem e foca em reestruturação do Palmeiras

LIMA (PER) - A derrota do Palmeiras por 1 a 0 para o Flamengo, na tarde deste sábado (29), foi marcada por uma arbitragem polêmica. Ainda na primeira etapa, Pulgar deu uma solada em Bruno Fuchs, fora do lance. Após três minutos de revisão do VAR, o árbitro Darío Humberto Herrera, decidiu não dar cartão vermelho.

Questionado sobre a falta de Pulgar, Abel admitiu que viu o lance, mas manteve cautela ao responder. O treinador disse que preferia focar no desempenho da equipe e evitou qualquer declaração que pudesse soar como crítica à arbitragem.

- Há um lance extremamente duvidoso na primeira parte, que pode mudar o decorrer do jogo. Mas o árbitro entendeu de não dar vermelho, vocês sabem do lance que estou falando. Vou procurar não falar mais de arbitragem, as imagens estão aí. É uma equipe bem treinada, agressiva, agressiva até demais. E, portanto, o árbitro foi simpático demais nesse lance - disse o treinador.

Reestruturação do Palmeiras

A coletiva de Abel Ferreira teve como foco a atuação do Verdão. O treinador preferiu destacar a campanha do Palmeiras, que mesmo lidando com baixas importantes ao longo do ano, como a saída de Estêvão após o Mundial de Clubes, voltou a disputar uma final de Libertadores.

- Olha, para ser muito sincero, depois de tantas saídas e mexidas que fizemos no plantel, que não é fácil, e você sabe o quanto é duro reconstruir, não é só comprar jogadores caros. É preciso criar uma mentalidade vencedora, tem que chegar para perder, é preciso ganhar casca. Por isso comparei nosso ataque com o adversário, nossa defesa com a do adversário. Não consigo dizer que estou triste depois de tantas alterações que fizemos. Chegar na final e disputar um título… dizer que estou triste em chegar na final da Libertadores após tantas mudanças… É difícil ser consistente. Olha para o Botafogo. Portanto, é muito difícil manter uma consistência. Acho que fizemos o que nossa equipe podia entregar - disse o treinador do Palmeiras.

Próximo jogo

Danilo marcou o gol da decisão deste sábado (29), em partida realizada em Lima, no Peru. Com a derrota para o Flamengo no Monumental U, o Verdão perdeu a chance de conquistar o tetracampeonato da Libertadores. Agora, a equipe volta as atenções para o Brasileirão e encara o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 37ª rodada da competição.