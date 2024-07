Braithwaite em ação no Barcelona (Foto: Miguel Ruiz / Barcelona)







Publicada em 23/07/2024 - 09:50

Entrando para a seleta lista de jogadores europeus que atuaram no Brasil, o atacante Martin Braithwaite foi anunciado como novo reforço do Grêmio na noite de segunda-feira. Nascido em Esbjerg, na Dinamarca, o centroavante de 33 anos chega para tentar resolver os problemas do Tricolor, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O histórico, porém, não joga a favor do atleta. Ao longo dos anos, poucos são os futebolistas nascidos no Velho Continente que conseguiram deixar um legado em solo brasileiro. Por isso, o Lance! lista para você cinco nomes nos quais Braithwaite pode se inspirar em sua passagem em Porto Alegre.

1️⃣ Dejan Petkovic

O meio-campista sérvio, com passagem pelo Real Madrid, rodou por diversos clubes no Brasil. Em seus 23 anos como profissional, Pet passou quase metade vestindo diferentes camisas: Vitória, Vasco, Fluminense, Goiás, Santos e Atlético-MG. Porém, sua grande marca foi deixada na Gávea.

Em duas passagens pelo Flamengo (2000-2002 e 2009-2011), encantou a Nação com sua qualidade de passes e dribles curtos, e mudou a história do clube em bolas paradas. Em 2001, aos 43' do segundo tempo, acertou linda cobrança de falta no ângulo de Hélton para dar o quatro tricampeonato estadual, superando o Vasco; oito anos depois, acertou gols olímpicos em confrontos diretos contra Palmeiras e Atlético-MG, e conduziu o Rubro-Negro ao título do Campeonato Brasileiro, findando um jejum de 17 anos.

Petkovic é um dos jogadores europeus que deram certo no Brasil (Foto: Lancepress!)

2️⃣ Clarence Seedorf

Apesar de o holandês se recusar a falar sobre sua passagem no Botafogo, é inegável o impacto e o futebol que foram desfilados em solo brasileiro. Entre julho de 2012 e dezembro de 2013, Seedorf mostrou uma classe invejável e deu ao torcedor motivos pra sorrir.

Ao todo, foram 81 jogos com a camisa alvinegra, marcando 24 gols e dando 13 assistências. Além de protagonizar o título do Carioca de 2013, levou a equipe a conquistar uma vaga na Libertadores, o que não acontecia há quase duas décadas. Porém, sua saída foi repentina e conturbada: no dia 14 de janeiro de 2014, convocou coletiva para dizer que pendurava as chuteiras naquele momento, e se tornou treinador do Milan, além de processos na Justiça anos depois, exigindo quantias de direito de imagem e uso de seu nome.

Seedorf é um dos jogadores europeus que deram certo no Brasil (Foto: Bruno de Lima / Lancepress!)

3️⃣ Pablo Marí

Sonho de uma noite de verão. A passagem do zagueiro espanhol Pablo Marí pelo Flamengo foi curta, mas estonteante. Entre julho e dezembro de 2019, o valenciano tomou conta do setor e fez parte de uma das defesas mais marcantes do século no país, ao lado de Rafinha, Rodrigo Caio e Filipe Luís.

Marí, que pertencia ao Grupo City, passou por clubes como Girona, Mallorca e La Coruña, e chamou a atenção do técnico Jorge Jesus por sua qualidade. De imediato, ganhou posição na zaga e alcançou marcas positivas: foi o primeiro espanhol a fazer gol e a conquistar a Libertadores. Até hoje, sua imponência não foi suprida, e torcedores sentem falta do "Xerife".

Pablo Marí é um dos jogadores europeus que deram certo no Brasil (Foto: AFP)

4️⃣ Juanfran

O lateral espanhol não atingiu o mesmo nível que demonstrou no Atlético de Madrid durante oito anos. Mas ainda assim, foi nome importante no São Paulo entre 2019 e 2021. Fez 56 jogos e concedeu três assistências; mesmo sem conquistar títulos, agradou os torcedores, e bateu na trave no Brasileirão de 2020, ao ser titular e ver o time liderar a competição por várias rodadas, mas perder forças no final.

Juanfran é um dos jogadores europeus que deram certo no Brasil (Foto: Érico Leonan/saopaulofc.net)

5️⃣ Henry Welfare

Para fechar a lista, o Lance! volta no tempo. O inglês Welfare chegou ao Rio de Janeiro em agosto de 1913 para ser professor, mas logo fez testes no Fluminense, e marcou história no clube. Até 1924, dominou o futebol carioca: conhecido como "Tanque Inglês", fez parte de quatro títulos estaduais, e 161 gols.

Welfare é um dos jogadores europeus que deram certo no Brasil (Foto: Reprodução)