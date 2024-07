Martin Braithwaite, ex-Barcelona, é o novo reforço do Grêmio. (Foto: Divulgação/ Barcelona)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 19:15 • Rio de Janeiro

O Grêmio anunciou a contratação do atacante dinamarquês Martin Braithwaite, que atou pelo Barcelona entre 2020 e 2022. O clube gaúcho firmou acordo com o jogador, que embarca para Porto Alegre nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato.

Após a chegada de quatro reforços, sendo dois para o ataque — Alexander Aravena e Matías Arezo —, o Tricolor trouxe mais um nome para melhorar o elenco. O Grêmio segue na disputa da Copa do Brasil e da Libertadores, além do Brasileirão, que está brigando para sair da zona de rebaixamento.

O centroavante de 33 anos chega para suprir carências no elenco desde a saída de Luiz Suárez ao fim de 2023. Livre no mercado desde o fim de junho, ele acaba de ajudar o Espanyol a subir mais uma vez para a La Liga, a Série A do Campeonato Espanhol.

O técnico Renato Portaluppi disse na coletiva logo após os 2 a 0 sobre o Vitória, no domingo (21), que o Grêmio está trazendo mais um jogador "de peso". Braithwaite chegou a renovar com o Espanyol, mas rescindiu duas horas depois do anúncio.

Até o fim de semana estava negociando com o Olympiakos da Grécia, mas não fechou contrato. O Grêmio seria o destino do dinamarquês. Pela Seleção da Dinamarca, foram 10 gols em 69 partidas.

Braithwaite jogou pelo Barcelona em duas temporadas. (JOSEP LAGO / AFP)(JOSEP LAGO / AFP)<br>

Confira os números do centroavante pelo pelo Espanyol:

⚔️ 78 jogos (72 titular)

⚽️ 32 gols

🅰️ 5 assistências

⏰ 178 mins p/ participar de gol

✅ 52% conversão de chances claras (25/48)!

👟 187 finalizações (73 no gol)