Reforço revela pedido ousado antes de assinar com o Grêmio

Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 20:27 • Rio Grande do Sul (RS)

Não precisou de muito para Matías Arezo cair nas graças da torcida do Grêmio. Logo em sua estreia, contra o Vitória, no domingo (21) , o centroavante foi figura essencial para o segundo gol na partida. Antes de assinar com o Tricolor, contudo, o uruguaio fez um pedido ousado.

Em entrevista à Rádio Sport 890 na manhã desta segunda-feira (22), Arezo revelou um pedido para a direção gremista: vestir a mesma camisa 9, deixada por Suárez. Desde a saída do craque, o número não havia sido utilizado.

Matias Arezo estreou com a camisa do Grêmio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

— Quando estávamos acertando o contrato, vi que o número nove estava livre e pedi. Suárez deixou uma marca no clube, foi muito bom para o Grêmio tê-lo — disse o conterrâneo.

Sem atuar desde maio, Arezo voltou a jogar no último domingo, logo na estreia pelo Grêmio. O segundo gol tricolor saiu após um pênalti sofrido pelo centroavante. O uruguaio ainda foi alvo de elogios não só da torcida, mas de Renato Portaluppi.

Arezo assinou contrato com o Grêmio até 2028 e é tratado como uma das esperanças de gols do Tricolor na temporada, que tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro até agora ao lado do Internacional.