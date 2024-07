Grêmio pede empréstimo de Beira-Rio e Inter recusa

Diretoria do Inter recusou pedido rival. Foto: Reprodução 'X' Internacional







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 16:10 • Rio de Janeiro

Buscando alternativas para mandar os seus jogos já que não pode contar com a Arena, o Grêmio realizou um pedido ousado: tentou mandar as partidas no Beira-Rio, casa do maior rival. Entretanto, ouviu um não do Internacional.

Com a Arena interditada e com o gramado do Estádio Centenário abaixo do considerado ideal, o Grêmio buscou o Beira-Rio para mandar os jogos contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, e Fluminense, pela Libertadores. A justificativa do Internacional foi a de que mais dois jogos prejudicariam a recuperação do gramado, que segue um cronograma rigoroso. Além disso, a questão da rivalidade também foi levantada.

Com isso, o Grêmio mandará seu jogo contra o Vasco na Arena Condá, em Chapecó. A partida ocorre no dia 28, pela 20ª rodada do Brasileirão. Já a partida diante do Fluminense ainda não tem local confirmado, mas a possibilidade de acontecer na Arena é considerada baixa.

O atraso na retomada da Arena foi alvo de críticas de Renato Portaluppi em coletiva na sexta-feira (19). Ao lado dos zagueiros Pedro Geromel e Walter Kannemann, o trio cobrou uma maior rapidez da administradora para a volta dos jogos. De acordo com a Arena, o gramado segue com a recuperação gramado dentro do planejado, mas o problema vem sendo a parte elétrica.