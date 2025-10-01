Bragantino sai na frente, mas Mirassol busca o empate no Brasileiro
Leão Caipira e Massa Bruta ficam na igualdade no estádio Maião
Mirassol e Bragantino empataram 1 a 1 na noite desta quarta-feira (1), no estádio Maião, pela 26ª rodada do Brasileirão. Eric Ramires abriu o placar para o Massa Bruta no primeiro tempo, e Reinaldo igualou para o Leão Caipira na segunda etapa.
Com o resultado, o Mirassol se manteve na quarta posição, com 43 pontos, três pontos a mais que o Botafogo, primeiro time fora do G-4 e que ainda joga. O Bragantino ocupa a nona colocação, com 33 pontos, e pode ser ultrapassado por Grêmio e Ceará no complemento da rodada.
Como foi o jogo?
O Mirassol teve a iniciativa do jogo, mas não assustou em cabeçadas de Danielzinho e Lucas Ramon. Aos poucos, o Bragantino se encontrou em campo e passou a ter mais posse e domínio da partida.
A primeira chance veio com Thiago Borbas, que desarmou Lucas Ramon, entrou a área e bateu em cima de Walter. No minuto seguinte, aos 25 minutos, saiu o gol do Massa Bruta. Após cruzamento de Hurtado pela direita, Gustavinho cabeceou na trave e, no rebote, Eric Ramires aproveitou a indecisão de Lucas Ramon para mandar às redes. 1x0.
Confortável com a vantagem, o Bragantino quase ampliou antes dos acréscimos. Em boa troca de passes, Thiago Borbas ajeitou para Vanderlan que, de fora da área, soltou uma pancada para o goleiro espalmar. O Leão Caipira, pouco inspirado, tentou finalizações de fora da área em perigo.
Na volta do intervalo, o Mirassol apostou em arremates do lateral-esquerdo Reinaldo, artilheiro do time no Brasileirão. A primeira foi em cobrança de falta que Cleiton defendeu com segurança e a segunda em finalização da intermediária que o goleiro buscou no ângulo.
A resposta do Massa Bruta foi em uma oportunidade clara. Henry Mosquera ganhou de Lucas Ramon na velocidade e, de frente para Walter, chutou em cima do arqueiro.
Mas, de tanto insistir, Reinaldo acabou premiado e fez o nono gol pelo Mirassol em 24 jogos na Série A. Com 29 minutos, ele tabelou com Alesson e, no bate e rebate, ficou com a bola na área para dar um bico, contar com desvio de Lucas Barbosa e encobrir Cleiton. 1x1.
A igualdade fez o Bragantino acordar e, na sequência, quase ficar novamente à frente do placar. Eric Ramires, outro inspirado na noite, aproveitou rebote na meia-lua, arriscou uma puxeta e acertou o travessão.
A última chance foi do Leão Caipira, que esboçou uma pressão na reta final. Em passe de Guilherme Marques, Matheus Bianqui se antecipou a marcação na área, bateu rasteiro e mandou para fora.
O que vem por aí?
O Mirassol volta a campo contra o Corinthians no sábado (4), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Já o Bragantino recebe o Grêmio no mesmo dia, às 18h30, no estádio Cícero de Souza Marques. Os jogos são válidos pela 27ª rodada da Série A.
✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL 1X1 BRAGANTINO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 26ª RODADA
📆 Data e horário: Quarta-feira, 1 de outubro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
🥅 Gols: Eric Ramires 25'/1ºT (Bragantino); Reinaldo 29'/2ºT (Mirassol);
🟨 Cartões amarelos: Neto Moura e Reinaldo (Mirassol); Cleiton, Vanderlan e Gabriel (Bragantino)
🟥 Cartão vermelho: nenhum
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)
🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
⚽ESCALAÇÕES
MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Reinaldo; Neto Moura (Guilherme Marques), Danielzinho e Gabriel (José Aldo); Negueba (Carlos Eduardo), Alesson (Matheus Bianqui) e Chico da Costa (Cristian).
BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)
Cleiton; Andrés Hurtado (Nathan Mendes), Pedro Henrique, Gusmán Rodriguez e Vanderlan (Juninho Capixaba); Gabriel, Eric Ramires e Gustavinho (Alix Vinicius); Lucas Barbosa, Thiago Borbas (Fernando) e Henry Mosquera (Laquintana).
