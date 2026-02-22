Atlético-MG inicia disputa por vaga na final do Mineiro: Equipe não fica de fora há quase 20 anos

O Atlético inicia a disputa por uma vaga na final do Campeonato Mineiro 2026. Neste domingo (22), o Galo enfrenta o América Mineiro, às 18h, na Arena MRV, em jogo de ida das semifinais do estadual. A equipe busca um feito histórico: chegar à final pela 20ª vez consecutiva.

O Atlético inicia a disputa por uma vaga na final do Campeonato Mineiro 2026. Neste domingo (22), o Galo enfrenta o América Mineiro, às 18h, na Arena MRV, em jogo de ida das semifinais do estadual. A equipe busca um feito histórico: chegar à final pela 20ª vez consecutiva.

O Atlético não sabe o que é ficar de fora da decisão do Mineiro desde 2006, quando foi eliminado pelo Cruzeiro nas semifinais. Naquele ano, a raposa avançou e conquistou o título diante do Ipatinga.

Com essa sequência, o Galo mantém a segunda maior marca de finais consecutivas no campeonato, atrás apenas do rival Cruzeiro, que esteve entre os dois primeiros em 26 oportunidades entre 1965 e 1990.

Desde 2007, o Atlético chegou à final em todas as 19 edições, conquistando o título 12 vezes e ficando com o vice em sete. Atualmente, o Galo busca o heptacampeonato consecutivo, já que venceu o Campeonato Mineiro em todas as edições desde 2020.

Disputa por uma vaga na final do Mineiro 2026

Atlético e América chegam à semifinal após encerrarem a primeira fase na liderança de seus respectivos grupos, A e B. O Galo somou 14 pontos, enquanto o Coelho terminou com 15.

Por ter feito a melhor campanha, o América terá a vantagem de decidir o confronto diante de sua torcida. A ida acontece nesse domingo (22) às 18h na Arena MRV, já o duelo da volta, está marcado para o dia 1º de março, às 18h, na Arena Independência. Caso o placar agregado termine empatado, a vaga na final será definida nas cobranças de pênaltis.

A outra semifinal será disputada entre Cruzeiro e Pouso Alegre. Os vencedores dos confrontos avançam para a decisão do campeonato, que será realizada em jogo único, com mando da Federação Mineira de Futebol.