Atlético-MG inicia disputa por vaga na final do Mineiro: Equipe não fica de fora há quase 20 anos
Desde 2007, Galo esteve presente em todas as decisões do estadual
- Matéria
- Mais Notícias
O Atlético inicia a disputa por uma vaga na final do Campeonato Mineiro 2026. Neste domingo (22), o Galo enfrenta o América Mineiro, às 18h, na Arena MRV, em jogo de ida das semifinais do estadual. A equipe busca um feito histórico: chegar à final pela 20ª vez consecutiva.
Conheça Eduardo Domínguez, novo técnico do Atlético-MG: Números e títulos da carreira
Atlético Mineiro
Hulk busca ampliar recorde histórico pelo Atlético-MG no Campeonato Mineiro
Atlético Mineiro
Vai manter o time? Veja as opções de Lucas Gonçalves para escalar o Atlético contra o América
Atlético Mineiro
O Atlético não sabe o que é ficar de fora da decisão do Mineiro desde 2006, quando foi eliminado pelo Cruzeiro nas semifinais. Naquele ano, a raposa avançou e conquistou o título diante do Ipatinga.
Com essa sequência, o Galo mantém a segunda maior marca de finais consecutivas no campeonato, atrás apenas do rival Cruzeiro, que esteve entre os dois primeiros em 26 oportunidades entre 1965 e 1990.
Desde 2007, o Atlético chegou à final em todas as 19 edições, conquistando o título 12 vezes e ficando com o vice em sete. Atualmente, o Galo busca o heptacampeonato consecutivo, já que venceu o Campeonato Mineiro em todas as edições desde 2020.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Disputa por uma vaga na final do Mineiro 2026
Atlético e América chegam à semifinal após encerrarem a primeira fase na liderança de seus respectivos grupos, A e B. O Galo somou 14 pontos, enquanto o Coelho terminou com 15.
Por ter feito a melhor campanha, o América terá a vantagem de decidir o confronto diante de sua torcida. A ida acontece nesse domingo (22) às 18h na Arena MRV, já o duelo da volta, está marcado para o dia 1º de março, às 18h, na Arena Independência. Caso o placar agregado termine empatado, a vaga na final será definida nas cobranças de pênaltis.
A outra semifinal será disputada entre Cruzeiro e Pouso Alegre. Os vencedores dos confrontos avançam para a decisão do campeonato, que será realizada em jogo único, com mando da Federação Mineira de Futebol.
- Matéria
- Mais Notícias