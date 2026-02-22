Vasco x Fluminense: Vidente crava resultado do clássico

Vasco e Fluminense disputam, neste domingo (22), os primeiros 90 minutos da vaga na final do Campeonato Carioca 2026. A partida acontecerá às 18h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. De acordo com Carlos, Tarólogo e dono do canal "Universo Tarot", o jogo de ida terminará em empate.

continua após a publicidade

➡️ Fora do Vasco, veja valores de mercado de Coutinho

Segundo o cartomante, a primeira etapa mostrará um domínio do Vasco, no segundo tempo, o Fluminense conseguirá se impor, mas não o suficiente para largar na frente.

🤑 Aposte no Campeonato Carioca! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Como chegam Vasco e Fluminense para o confronto?

O Gigante da Colina chega para a partida extremamente pressionado e vê no clássico a oportunidade de recuperar a confiança da torcida. Nesta semana, a equipe perdeu Philippe Coutinho, camisa 10 e capitão da equipe, que pediu sua rescisão contratual. O treiandor Fernando Diniz também terá o desfalque de Thiago Mendes, que sofreu uma lesão no joelho e desfalca a equipe.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Serna em ação em Vasco x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ao contrário do Vasco, o Fluminense chega em alta para a partida. Em 2026, o Tricolor soma apenas uma derrota em 10 partidas, com oito vitórias e um empate, números que reforçam o bom início de temporada. Para o confronto, Hércules e Arana, recuperados de suas lesões, treinaram durante a semana e podem ir para o banco de reservas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X FLUMINENSE

CAMPEONATO CARIOCA - SEMIFINAL

📆 Data e horário: domingo, 22 de fevereiro de 2026, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos (RJ)

📺 Onde assistir: TV Globo, SportTV e Premiere

🟨 Árbitro: Jodis Nascimento de Souza

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Rojas (Marino); Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Bernal e Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy