Fora de Campo

Vasco x Fluminense: Vidente crava resultado do clássico

Jogo de volta acontece no próximo domingo, no mesmo horário

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 22/02/2026
09:00
Disputa de bola entre jogadores do Vasco e do Fluminense (Foto: Matheus Sanches/MyPhoto Press/Gazeta Press)
Disputa de bola entre jogadores do Vasco e do Fluminense (Foto: Matheus Sanches/MyPhoto Press/Gazeta Press)
Vasco e Fluminense disputam, neste domingo (22), os primeiros 90 minutos da vaga na final do Campeonato Carioca 2026. A partida acontecerá às 18h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. De acordo com Carlos, Tarólogo e dono do canal "Universo Tarot", o jogo de ida terminará em empate.

➡️ Fora do Vasco, veja valores de mercado de Coutinho

Segundo o cartomante, a primeira etapa mostrará um domínio do Vasco, no segundo tempo, o Fluminense conseguirá se impor, mas não o suficiente para largar na frente.

Como chegam Vasco e Fluminense para o confronto?

O Gigante da Colina chega para a partida extremamente pressionado e vê no clássico a oportunidade de recuperar a confiança da torcida. Nesta semana, a equipe perdeu Philippe Coutinho, camisa 10 e capitão da equipe, que pediu sua rescisão contratual. O treiandor Fernando Diniz também terá o desfalque de Thiago Mendes, que sofreu uma lesão no joelho e desfalca a equipe.

Serna em ação em Vasco x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
Serna em ação em Vasco x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Ao contrário do Vasco, o Fluminense chega em alta para a partida. Em 2026, o Tricolor soma apenas uma derrota em 10 partidas, com oito vitórias e um empate, números que reforçam o bom início de temporada. Para o confronto, Hércules e Arana, recuperados de suas lesões, treinaram durante a semana e podem ir para o banco de reservas.

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X FLUMINENSE
CAMPEONATO CARIOCA - SEMIFINAL

📆 Data e horário: domingo, 22 de fevereiro de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Nilton Santos (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo, SportTV e Premiere
🟨 Árbitro: Jodis Nascimento de Souza
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho
🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Rojas (Marino); Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Bernal e Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy

circulo com pontos dentroTudo sobre

