Cruzeiro

Tite sai em defesa de Néiser Villareal após vitória do Cruzeiro: 'Menino de ouro'

O atacante deixou o jogo contra o Pouso Alegre chorando

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 22/02/2026
10:35
Néiser Villareal (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Néiser Villareal (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Apesar da vitória do Cruzeiro por 2 a 1 contra o Pouso Alegre pela ida da semifinal do Campeonato Mineiro, uma imagem chamou atenção no duelo. Néiser Villareal deixou o gramado chorando ao ser substituído. Após a partida, o técnico Tite defendeu o atleta.

Titular na partida substituindo Kaio Jorge, o jovem teve duas boas oportunidades, mas finalizou mal.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

– Imagina um garoto que troca de país jovem, vem para um time de camisa pesada, com expectativas altas. Vinha fazendo um bom jogo, mas é da vida. Fez um bom jogo, a precisão na finalização não teve – disse o treinador.

– Compete ao técnico passar um pouco mais de calma e pedir para o torcedor abraçar. Ele não é displicente, negligente, não faz corpo mole, é um menino de ouro. Todo banco, colocamos ele no meio de todo mundo. Ele ficou comovido com o momento – ressaltou Tite.

Tite, técnico do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Tite, técnico do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Cruzeiro x Pouso Alegre

Em sua reestreia pelo Cruzeiro, apenas dois dias depois de ser apresentado, Bruno Rodrigues foi importante na vitória da equipe contra o Pouso Alegre. O atacante fez um dos gols do 2 a 1 contra o Rubro-Negro, enquanto Lucas Silva marcou o outro. Do outro lado, Romarinho anotou o único tento rubro-negro.

Com o resultado, a Raposa joga por um empate na partida de volta no Mineirão. Já o Pousão tem que vencer por dois gols ou mais para conquistar vaga direta para a final.

Antes do jogo de volta, o Cruzeiro irá enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, a Raposa volta a enfrentar o Pouso Alegre no sábado (28), às 18h30 (de Brasília).

