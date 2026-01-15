menu hamburguer
Corinthians

Corinthians terá estreia de reforço contra o Bragantino; veja a escalação

Timão está pronto para confronto pelo Paulistão

Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 15/01/2026
18:45
Atualizado há 1 minutos
Dorival Júnior Corinthians
(Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)
Dorival Júnior promoveu mudanças na escalação do Corinthians para o duelo contra o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira (15), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

O clube alvinegro venceu a Ponte Preta na estreia e busca o segundo triunfo na competição estadual. Mesmo sendo a primeira partida contra um adversário da Série A em 2026, Dorival Júnior realizou um rodízio no elenco e fez muitas mudanças na escalação.

Os titulares foram preservados para o clássico contra o São Paulo, no próximo domingo (18), na Neo Química Arena. Além disso, os jogadores também estão sendo poupados para evitar desgastes no começo da temporada.

Hugo Souza, Vitinho e Gui Negão são os únicos titulares que estiveram na partida contra a Ponte Preta. Com isso, Dorival Júnior promove diversas estreias no Corinthians em 2026. A principal é Gabriel Paulista, reforço para a temporada.

No ataque, Pedro Raul volta a ter oportunidade no Timão. A última vez que atuou como titular do Corinthians foi na vitória por 2 a 0 sobre o São Bernardo, no dia 9 de fevereiro de 2025, pelo Paulistão.

A tendência é que o Timão varie sua formação tática. O Corinthians terá três atacantes: Vitinho, Gui Negão e Pedro Raul. No meio de campo, Dieguinho foi escolhido por Dorival Júnior para ser o armador de jogadas

Gabriel Paulista fará a sua estreia pelo Corinthians contra o Red Bull Bragantino (Foto: José Manoel Idalgo/Agência Corinthians)
O Corinthians inicia a partida com: Hugo Souza; Cacá, Gabriel Paulista, João Pedro e Hugo; Luiz Gustavo, Charles e Dieguinho; Vitinho, Gui Negão e Pedro Raul.

O Red Bull Bragantino, comandado por Vagner Mancini, venceu o Noroeste no jogo de ida e também busca os 100% de aproveitamento no torneio. A equipe começa a partida com: Cleiton; Andrés Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavo Neves, Jhon Jhon e Lucas Barbosa; Sasha e Henry Mosquera.

