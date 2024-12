Entenda por que BAP acusa Landim de deixar prejuízo milionário no Flamengo

O Flamengo tem um novo presidente. Luiz Eduardo Baptista, o BAP, foi empossado como novo mandatário do Rubro-Negro, em cerimônia no Salão Nobre da Gávea, na sede social do clube, na noite de quarta-feira (18). Em coletiva de imprensa, o dirigente criticou ações da gestão liderada por Rodolfo Landim, principalmente pela situação financeira da entidade e a da forma como Arrascaeta recebeu a 10 do Manto Sagrado.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: veja como estão as negociações do Flamengo para 2025

Prejuízo milionário na gestão Landim

Na cerimônia, BAP avaliou a situação financeira do Flamengo deixada pela administração passada e disse que há um desequilíbrio no balanço monetário da instituição.

— A situação de caixa do Flamengo, por uma série de fatores, ela foi afetada nesse final de ano. Isso significa dizer que, do ponto de vista econômico, o Flamengo não tem condições de fazer novas aquisições? Não, não é verdade. É questão de endividamento. É que nós temos outros desafios hoje em dia, nós temos que construir o nosso estádio. Você tem que tomar um pouco mais de cuidado nesse processo. Nós temos um descasamento entre o que a gente vendeu e o que a gente comprou de quase 20 milhões de euros. Clube formador, o clube que quer ganhar tudo no Brasil, ele tem que vender mais do que ele compra - afirmou.

continua após a publicidade

Além disso, BAP alertou para o reajuste financeiro que precisa ser feito a partir da próxima temporada. Segundo ele, o déficit não era registrado no Flamengo havia oito semestres.

— O fato de a gente ter contratado jogadores de uma era forte na segunda metade desse ano e não termos vendido ninguém gerou um descompasso que a gente não tinha há oito semestres no Flamengo. Tinha quatro anos que a gente não tinha esse descompasso. Só que o que a gente teve há oito anos não teve variação cambial. É desconfortável. É mortal? Não, não é mortal. Nós vamos ter que fazer alguns arranjos e muitas vezes na vida você tem que dar um passo atrás para dar um passo à frente. A gente vai fazer esse ajuste quanto antes. É preocupante, mas não é grave.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Novo camisa 10 da Gávea

No dia 16 de dezembro, o Flamengo anunciou o novo dono da camisa 10 para a próxima temporada: Giorgian de Arrascaeta. Pelo ponto de vista comercial, BAP criticou a forma que o clube entregou o manto para o uruguaio.

— Dois anos depois, a gente entrega o número 10 para o Arrascaeta, mas não tem camisa tamanho G nas lojas, nenhuma loja sabia que isso ia acontecer, a gente não tem o número 10, nem o nome dele nas lojas para vender. Eu estimo que o Flamengo deixou de 10 a 12 milhões na mesa com esse tipo de atitude. Como torcedor, eu acho absolutamente meritório que a camisa 10 seja do Arrascaeta. Eu já defendi isso há um tempo, mas fazer dessa forma é uma prova de amadorismo e de queimar dinheiro desnecessariamente para o Flamengo. Não é uma pena, mas está feito — lamentou.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real