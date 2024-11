Botafogo x Vasco: inteligência artificial aponta resultado do clássico

Botafogo e Vasco se enfrentam nesta terça-feira (5), no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 13:48 • Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo e Vasco se enfrentam nesta terça-feira (5), no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. Por isso, o Lance! perguntou para a Meta AI, nova inteligência artificial do WhatsApp, sobre quem deve sair como vencedor do "Clássico da Amizade". Confira:

➡️ Em contexto diferente do atual, Botafogo goleava Vasco há três anos

Segundo o Meta AI, do WhatsApp, a liderança e o bom momento do Glorioso definem o resultado do clássico. A inteligência artificial afirmou que o Alvinegro vencerá o Cruz-maltino dentro de casa por 2 a 1.

- Considerando que o Botafogo lidera com 64 pontos, três à frente do vice-líder Palmeiras, e o Vasco é o 9º colocado com 43 pontos, oito atrás do G6 (Pré-Libertadores) e 12 atrás do G4 (Libertadores). O Botafogo tem uma pequena vantagem na liderança e quer terminar com o jejum de 29 anos sem conquistar o Brasileirão, enquanto o Vasco sonha em classificar à Copa Libertadores 2025, mas para isso só a vitória interessa. Botafogo 2 x 1 Vasco - afirmou a inteligência artificial.

O Botafogo recebe o Vasco pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Título do Botafogo pode facilitar caminho do Vasco em vaga na Libertadores

O Vasco se fecha nesta reta final do Campeonato Brasileiro e vê aumentarem chances de vaga na Libertadores com G-6 virando G-9. Apesar das chances do Cruz-maltino de terminar entre os seis primeiros serem pequenas, há a possibilidade de abrirem mais três vagas.

Para isso, a equipe de Rafael Paiva necessita do Botafogo vencer o Campeonato Brasileiro, o Flamengo conquistar a Copa do Brasil e o Cruzeiro garantir o título da Sul-Americana. Assim, o Vasco precisaria entrar seguir na nona colocação nos pontos corridos.