Botafogo x Vasco: relembre goleada de 6 a 0 com show de Coutinho

Philippe Coutinho marcou seus dois primeiros gols na goleada do Vasco sobre o Botafogo, por 6 a 0, no Engenhão (Foto: Divulgação)







Escrito por Gabriel Bergone , supervisionado por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 07:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo e Vasco se enfrentam nesta terça-feira (5), no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. Apesar de jogar fora de casa contra o líder do campeonato, o Cruz-maltino se apega a um momento marcante no antigo Engenhão: a goleada histórica por 6 a 0 pela terceira rodada do Campeonato Carioca, no dia 24 de janeiro de 2010, com hat-trick de Dodô, gol de Léo Gago e show da joia Philippe Coutinho, que marcou seus dois primeiros gols pelo clube que o formou.

➡️ Dívida do Vasco aumenta depois da SAF e chega a R$ 1,1 bilhão

Coutinho marcou os dois últimos gols do Vasco na partida realizada no Nilton Santos. Aquela foi a segunda maior goleada do clube sobre o rival Botafogo - a maior é o 7 a 0, pelo Carioca de 2001. Além dele, Dodô foi quem roubou a cena e participou de cinco dos seis gols do Gigante da Colina contra o ex-clube.

Botafogo 0 x 6 Vasco: 24/01/2010

O baile vascaíno começou cedo na noite chuvosa de domingo. Aos 3 minutos do jogo, Dodô passou pelo primeiro marcador e soltou a bomba da entrada da área. Chute seco de fora, rasteiro, no canto direito do goleiro Jefferson. Foi a primeira vez que o artilheiro dos gols bonitos marcou pelo clube.

No segundo gol, Carlos Alberto avançou pela direita e cruzou para a área para Dodô esticou a perna na altura da segunda trave para desviar e ampliar a vantagem. Dois minutos depois, em um contra-ataque rápido, ele recebeu livre na cara do goleiro alvinegro e deu um toque com tranquilidade por cima do goleiro e fechar o primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o quarto gol teve a participação indireta de Dodô, que sofreu falta na intermediária. Léo Gago apareceu de surpresa e chutou forte para o quarto gol do Vasco.

Dodô marcou três gols na goleada do Vasco por 6 a 0 contra o Botafogo, no Engenhão (Foto: Divulgação)

Aos 14 minutos do segundo tempo, Dodô arrancou e deu passe para Coutinho, que teve calma e tocou rasteiro na saída do goleiro Jefferson. O Vasco diminuiu o ritmo e perdeu algumas chances, ao tentar enfeitar muito as jogadas, porém, mesmo assim chegou ao sexto gol. A joia vascaína recebeu de Rafael Coelho e fechou o chocolate em 6 a 0.

Naquele ano, a joia, que tinha 17 anos na ocasião, começava o que seria sua última temporada no Vasco. Aos 16, o meia havia sido vendido para a Inter de Milão e foi viajou para a Europa quando completou 18 anos em junho de 2010.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

Clássico contra o Botafogo é aposta do Vasco para se aproximar da Libertadores

Atualmente na nona colocação, com 43 pontos, o Cruz-Maltino enfrenta o Botafogo, na próxima terça-feira (5), no Estádio Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília), pela 32ª rodada da competição nacional. O jogo é de suma importância para ambas as equipes. Enquanto um almeja uma vaga na Libertadores, o outro, busca o título do Brasileirão.

A equipe comandada por Rafael Paiva está a oito pontos do São Paulo - primeiro time da zona da Pré-Libertadores. No entanto, caso o Alvinegro conquiste o Campeonato Brasileiro, e o Flamengo vença a Copa do Brasil, o G-6 da Libertadores, vira G-8. Portanto, a partir de agora, cada ponto é de extrema importância para o Vasco - incluindo os que serão disputados no "Clássico da Amizade".