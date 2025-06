Figuras da torcida: Moacir, o vendedor que virou ‘padre’ pelo Corinthians

Nas arquibancadas da Neo Química Arena, um torcedor do Corinthians chama atenção por sua batina alvinegra e caiu nas graças: é o "Padre da Fiel". Moacir Avian acompanha o Timão há quase uma década, sempre vestido como sacerdote em homenagem ao clube, e virou uma celebridade em Itaquera.

Corinthiano desde a infância, Moacir sempre trabalhou como vendedor, mas nos jogos da equipe decidiu incorporar o personagem que mistura fé e o Timão, duas coisas tão atreladas em sua vida. Aposentado, hoje se dedica a acompanhar o clube alvinegro em Itaquera.

— Sempre fiz parte de vendas, hoje sou aposentado, ajudo na fábrica do meu filho, nada além disso, a não ser o Padre da Fiel. Então, na verdade não houve uma mudança, mas passei a frequentar mais o estádio. O padre é conhecido por muita gente, mas não houve uma mudança na minha vida, o personagem é só no estádio — disse em entrevista ao Lance!.

Os estádios brasileiros sempre foram marcados pelo bom humor e pelos personagens caricatos nas arquibancadas. Moacir é, hoje, um dos principais símbolos dessa tradição na Neo Química Arena. Para ele, tudo muda quando veste a batina do Timão.

— Na rua, algumas pessoas reconhecem, mas o conhecimento realmente é muito grande quando estou com o traje de padre, até pela aparência que muitas pessoas reconhecem. Eu sempre digo que sou o Padre da Fiel, não dos Fiéis, mas muitos acham que sou um padre de uma igreja e que gostariam de procurar — contou.

'Benção' nos jogadores e presença na Invasão

Paulistano, nascido na Vila Maria, e criado na Casa Verde, bairros da Zona Norte de São Paulo, a história de Moacir se assemelha a de muitos Fiéis. Se tornou torcedor do Corinthians por influência da família.

Moacir esteve na Invasão Corinthiana de 1976, quando mais de 70 mil torcedores do Timão foram ao Maracanã para assistir à semifinal do Brasileirão daquele ano, contra o Fluminense. O Corinthians empatou por 1 a 1 no tempo normal e levou a melhor nos pênaltis.

— A paixão pelo Corinthians ela não nasceu, ela já veio dentro de uma criança que tinha família corinthiana, então não tem um dia específico, ela já vem junto com a convivência com a família, que era muito Fiel. Desde moleque frequento estádios, não tanto como hoje, mas sempre tive frequência vendo o Corinthians. Inclusive, estive presente na Invasão Corinthiana de 1976 — disse o torcedor, que contou a reação de seus familiares e afirmou que é incentivado por eles.

— Eles acharam muito legal, perguntam 'como que aconteceu isso daí?', dizem que ficou muito bom. O personagem foi criado por um acaso, no meu condomínio nós fazemos festas juninas e eu sempre fui o padre, então eu levei esse personagem para os estádios, o padre da Fiel — disse em entrevista ao Lance!.

Torcedor é figura carimbada na Neo Química Arena (Foto: Reprodução/Instagram/padredafiel)

Nessas brincadeiras, Moacir teve a chance de conhecer jogadores. Certa vez, foi abordado por Cacá, zagueiro do Corinthians, e Pedro Henrique, ex-atacante do clube. Ambos o reconheceram nas arquibancadas.

— O personagem me aproximou do clube, há mais convites, muitas amizades, teve agora recentemente o Cacá foi lá para eu abençoar ele, o Pedro Henrique, essas coisas são engraçadas, mas realmente me aproximei mais dos Corinthians — contou.