Ídolo do Flamengo é homenageado por torcida do futebol europeu

Um dos maiores símbolos da era vitoriosa vivida pelo Flamengo nos últimos anos, Diego Ribas foi uma das grandes atrações da vitória do Werder Bremen contra o Mainz 05, pela 20ª rodada da Bundesliga. Lenda na história dos Verde-e Brancos, o ex-meia compareceu junto ao filho no Weserstadion, e teve o nome cantado pela torcida no estádio.

Além de ídolo no Flamengo, Diego marcou o nome na história do Werder Bremen entre 2006 e 2009, com as conquistas da antiga Copa da Liga Alemã em 2006 e da Copa da Alemanha 2008-09. Com a camisa do clube, foram 53 gols em 132 partidas disputadas. Após passagem de destaque no futebol alemão, o jogador passou por gigantes como Atlético de Madrid e Juventus, antes de retornar ao futebol brasileiro com as cores do Flamengo.

Celebrado pelas redes sociais do clube durante a vitória, Diego terá mais um capítulo eternizado no Weserstadion, afinal, o meia terá uma despedida oficial com a camisa do Werder Bremen, marcada para o dia 22 de março.

Diego Ribas, ídolo do Flamengo, com a camisa do Werder Bremen (Foto: Divulgação/Werder Bremen)

O Werder Bremen faz campanha sólida na Bundesliga: são 30 pontos conquistados em 20 partidas, na sétima colocação. A equipe liderada por Ole Werner disputa uma vaga em competições europeias e o triunfo na última sexta-feira foi crucial pelo objetivo, já que encurtou a vantagem do Mainz, sexto colocado, para apenas um ponto.

