Botafogo x Atlético-MG têm marca impressionante de expulsões; veja histórico

O Botafogo repetiu o feito da final da Libertadores, em Buenos Aires, e venceu o Atlético-MG com um a menos em campo na noite do ultimo sábado (20), pela 24ª rodada do Brasileirão. As equipes têm feito jogos marcados por expulsões e a estatística impressiona. Veja abaixo:

Nos último cinco jogos entre Botafogo e Atlético foram sete cartões vermelhos apresentados. O recorte pega os três confrontos da temporada de 2024 e os dois da atual edição do Campeonato Brasileiro.

O último da lista foi aplicado após Chris Ramos, centroavante espanhol do Glorioso, acertar cotovelada em Igor Gomes na reta final do primeiro tempo. A infração não foi assinalada em campo, mas o VAR indicou checagem e o vermelho foi apresentado pelo árbitro Flavio Rodrigues de Souza (SP).

Rivalidade

Em 2024, no primeiro capítulo do confronto entre os finalistas da Libertadores, Igor Rabello — atualmente no Fluminense — foi expulso no primeiro tempo do jogo no Nilton Santos, quando o time carioca já vencia por 1 a 0. O placar foi ampliado para 3 a 0 em uma das principais atuações da campanha do título brasileiro.

Depois, dez dias antes da grande final em Buenos Aires, um vermelho para cada lado em campo no empate sem gols na Arena Independência: Rubens, do Galo, e Barboza, do Glorioso. Ao fim da partida, durante confusão no acesso aos vestiários, Luiz Henrique também foi expulso.

A mais marcante foi no dia 30 de novembro de 2024, no Monumental de Núñez. Gregore, atualmente no Al-Rayyan, do Catar, deu entrada dura em Fausto Vera e deixou o Botafogo com um a menos aos 30 segundo de jogo. A equipe, então comandada por Artur Jorge, abriu 2 a 0, viu o Atlético diminuir, mas fechou o placar em 3 a 1 com gol de Júnior Santos — hoje no Galo — nos acréscimos.

Gregore, do Botafogo, foi expulso contra o Atlético-MG na final da Libertadores 2025 (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Botafogo x Atlético-MG: jogos quentes

No primeiro turno da atual edição do Brasileirão, em duelo realizado no Mineirão, David Ricardo foi expulso do lado do Botafogo. Os donos da casa já venciam por 1 a 0, com gol de Tomás Cuello, e esse foi o placar da partida.

A vitória do Botafogo por 1 a 0, com gol de Santi Rodríguez aos dois minutos do segundo tempo, mostra muito o que virou o confronto. Desde as primeiras movimentações, entradas mais duras, discussões, provocação e jogo físico — ilustrado pelo alto número de desarmes (18 a 11) e cartões amarelos (sete, sendo cinco para o Botafogo).

Botafogo e Atlético-MG voltarão a campo na quarta-feira (24). O Glorioso visitará o Grêmio para partida atrasada, válida pela 16ª rodada do Brasileirão, enquanto o Galo decidirá em casa, contra o Bolívar, a vaga na semifinal da Copa Sul-Americana.