Gol perdido em Botafogo x Atlético-MG viraliza: ‘Poucas vezes vi’

Equipe carioca vai vencendo em casa por 1 x 0

Botafogo x Atlético-MG (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/09/2025
19:44
  • Matéria
  • Mais Notícias

O lateral Vitinho desperdiçou uma oportunidade clara de gol na partida entre Botafogo e Atlético Mineiro, quando Vitinho recebeu um cruzamento de Montoro na pequena área. Mesmo sem marcação e bem posicionado, o lateral finalizou para fora. O lance provocou reações negativas dos torcedores alvinegros presentes no estádio e não foi diferente na web.

O jogo, ainda em andamento, está sendo disputado no estádio Nilton Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de suas qualidades defensivas, Vitinho tem enfrentado questionamentos sobre seu desempenho ofensivo. O erro no Nilton Santos intensificou as críticas ao jogador do Botafogo, que disputa posições na parte superior da tabela do campeonato nacional.

Botafogo x Atlético Mineiro tem jogador expulso

Chris Ramos, atacante do Botafogo, foi após cotovelada em Igor Gomes, com revisão recomendada pelo VAR. O Atlético-MG passou a reta final do primeiro tempo com 1 jogador a mais em campo.

Escalação do Atlético Mineiro: Everson, Natanael, Lyanco, Alonso, Vitor Hugo e Caio Paulista; Fausto Vera, Alan Franco, Igor Gomis e Reinier; Hulk.

Escalação do Botafogo: Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Marçal; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Álvaro Montoro, Santi Rodríguez e Chris Ramos (expulso).

 Flavio Rodrigues de Souza é o árbitro de Botafogo x Atlético Mineiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
BOTAFOGO X ATLÉTICO-MG
BRASILEIRÃO — 24ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 20 de setembro, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;
📺 Onde assistir: Prime Video (streaming);
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);
🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP);
🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

