Botafogo repete feito e vence o Atlético-MG com um a menos em campo

No reencontro dos finalistas da última edição da Libertadores, no Estádio Nilton Santos, pouco futebol e muita disputa física, mas com o lado carioca novamente levando a melhor no fim. Repetindo o roteiro do dia 30/11/2024, neste sábado (20), o Botafogo, com um a menos em campo, venceu o Atlético-MG pelo placar de 1 a 0 e respirou ao entrar momentaneamente no G4. O gol foi marcado por Santi Rodríguez.

Com o resultado, o Glorioso foi a 39 pontos e dormirá na quarta colocação, precisando torcer por uma derrota do Mirassol. O Galo, por sua vez, permanece preocupado na parte inferior da tabela, com 25 somados.

Como foi Botafogo x Atlético-MG?

O recorte recente do confronto já indicava um duelo mais físico por tudo que envolveu 2024 e o primeiro jogo da atual temporada, no Mineirão, vencido pelo Galo por 1 a 0. Em situação crítica e precisando reverter o cenário de desconfiança, o Botafogo tentou dar as cartas.

Ainda assim, o time de Davide Ancelotti encontrou muita dificuldade. Do outro lado, Sampaoli optou por um sistema com linha de cinco atrás sem a bola e saída para o jogo com três defensores. Muito povoado e próximo. Chanca clara, só uma: Vitinho saiu sozinho contra Everson, na pequena área, mas errou o domínio.

Roteiro parecido

Assim como em Buenos Aires, o Botafogo teve um a menos. Desta vez por menos tempo. Chris Ramos acertou cotovelada em Igor Gomes nos últimos minutos do primeiro tempo e, após revisão do VAR, foi expulso. Preocupação total, mas a mística entrou em campo.

Chris Ramos, do Botafogo, foi expulso contra o Atlético-MG (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Logo nas primeiras movimentações da segunda etapa, brilhou a estrela de Santiago Rodríguez. Após linda jogada de Montoro pela esquerda e cruzamento na medida, o meia uruguaio apareceu para cabecear no ângulo superior direito de Everson, que nada pôde fazer. Um golaço.

Depois disso, foi uma releitura do que aconteceu no Monumental de Núñez, com uma aula de postura defensiva do Botafogo. Hulk tentou, mas a linha baixa atrapalhou as entradas na área. Sampaoli buscou amplitude para jogadas na linha de fundo, mas sem sucesso. Três pontos para o Alvinegro carioca, que respira e busca engrenar no segundo turno.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 0 ATLÉTICO-MG

BRASILEIRÃO — 24ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 20 de setembro, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);

🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP);

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Gols: Santi Rodríguez 2'/2ºT (BOT)

Cartões amarelos: Marçal, Marlon Freitas e Santi Rodríguez (BOT); Hulk e Lyanco (CAM)

Cartão vermelho: Chris Ramos (BOT)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico Davide Ancelotti):

Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Marçal; Newton, Marlon Freitas e Savarino (Correa); Álvaro Montoro (Cuiabano), Santi Rodríguez e Chris Ramos.

ATLÉTICO-MG (Técnico Jorge Sampaoli):

Everson, Natanael (Bernard), Lyanco (Gustavo Scarpa), Alonso, Vitor Hugo e Caio Paulista (Guilherme Arana); Fausto Vera, Alan Franco, Igor Gomes (Rony) e Reinier (Biel); Hulk.