Especialista esclarece polêmica de arbitragem em Botafogo x Atlético-MG

Botafogo e Atlético-MG estão se enfrentando, neste sábado (20), pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, uma polêmica de arbitragem marcou o jogo e mexeu com a emoção dos torcedores.

continua após a publicidade

Até aqui, o Glorioso está levando a melhor e vencendo por 1 a 0, com gol de Santiago Rodriguez, de cabeça. Apesar disso, no final do primeiro tempo, o espanhol Chris Ramos foi expulso depois de cotovelada em Igor Gomes. Nadine Bastos, especialista de arbitragem do Prime Video, esclareceu o lance.

➡️Atitude de torcedores do Botafogo com Júnior Santos divide opiniões: ‘Pra que?’

- De fato ele deu uma cotovelada para sair ali da marcação do Igor Gomes e faz um movimento adicional fora da disputa da bola. Atinge o rosto do Igor Gomes, considerada uma agressão, cartão vermelho foi bem aplicado - disse Nadine Bastos.

continua após a publicidade

Botafogo x Atlético-MG pelo Brasileirão (Foto:Thiago Ribeiro/AGIF)

Escalações de Botafogo e Atlético-MG

Davide Ancelotti, técnico do Botafogo, precisou modificar mais uma vez o 11 inicial por causa de lesões. Alex Telles, com dores musculares, e Danilo, com lesão na posterior da coxa, saem para as entradas de Marçal e Newton.

Com isso, a equipe carioca foi a campo para Botafogo x Atlético-MG com: Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Marçal; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Álvaro Montoro, Santi Rodríguez e Chris Ramos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Do outro lado, Jorge Sampaoli, em início de trabalho ainda em busca do melhor encaixe, também vai com time modificado após o desgastante confronto com o Bolívar, na altitude de La Paz.

O time titular do Galo no Rio de Janeiro para Botafogo x Atlético-MG tem: Everson, Natanael, Lyanco, Alonso, Vitor Hugo e Caio Paulista; Fausto Vera, Alan Franco, Igor Gomis e Reinier; Hulk.