Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 10:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Após mais de um mês, o Botafogo volta a ter uma semana completa livre de jogos, para focar nos treinos. O elenco se prepara para partida contra o Fortaleza, neste sábado (31), que será válida pela 25ª rodada do Brasileirão.

O Botafogo não tinha uma semana inteira só para treinos, desde entre as vitórias, ambas por 1 a 0, sobre o Vitória e o Palmeiras, que aconteceram no meio do mês de julho. Desde então, o Alvinegro teve uma sequência de 11 jogos com cerca de três dias de diferença entre eles, ao juntar os três campeonatos que o clube carioca estava disputando, o Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil.

Nesta quarta-feira (28), acontecerá os primeiros jogos das quartas de final da Copa do Brasil, que finaliza na próxima semana com as partidas de volta e, assim, a decisão. No entanto, o Botafogo não irá participar, devido sua eliminação para o Bahia, nas oitavas do campeonato.

Embora fora da Copa do Brasil, título que seria inédito para o Botafogo, o técnico Artur Jorge enxerga a semana livre como uma oportunidade de preparação para nova sequência de jogos. Além de entender a importância do jogo contra o Fortaleza, com quem disputa a liderança no Brasileirão. Separados por apenas um ponto, caso o Glorioso vença a partida, chega novamente ao topo da tabela.

- Temos agora uma semana de domingo a sábado sem compromissos, que com o tempo e dias de trabalho vamos nos preparar para o jogo contra o Fortaleza. É um adversário que têm feito o segundo turno com vitórias, que está na frente. Vamos ter que ter nossa melhor versão para conseguirmos vencer e recuperar a posição na tabela - explicou o técnico.

Segundo Artur Jorge, com o tempo livre, o Glorioso poderá focar nas competições que ainda segue, Brasileirão e Libertadores, aos quais é um dos favoritos a título. O Botafogo enfrenta, para as quartas de final da Libertadores, o São Paulo no dias 18 e 25 de setembro.

- Queremos chegar aos lugares de cima do campeonato, queremos ultrapassar a próxima fase na Libertadores. Essas são as competições que estamos, onde sentimos que temos capacidade para lá chegar e ambição por parte de todos para atingir esse marco. Agora temos que comprovar dentro de campo e mostrar que somos merecedores da nossa ambição e dos nossos objetivos. - completou o comandante alvinegro.

O Botafogo recebe o Fortaleza no Nilton Santos, para o duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá neste sábado (31), às 21h (de Brasília), e definirá o clube a seguir na liderança da competição. O Glorioso contará com o retorno dos jogadores Mateo Ponte, Alexander Barboza e Savarino, suspensos no empate contra o Bahia.