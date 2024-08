Artur Jorge aguarda reforços no Botafogo para Brasileirão e Libertadores: ‘Temos que esperar’

Artur Jorge torce pela chegada de novos reforços no Botafogo nos próximos dias (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 19:29 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico do Botafogo, Artur Jorge aguarda pela chegada de novos reforços no Botafogo para as retas finais do Brasileirão e Libertadores. O comandante entende que a exigência das competições faz com que o Alvinegro tenha que ter um elenco mais robusto.

- Temos que esperar alguns dias agora para o mercado fechar. Era sabido que precisávamos ajustar algumas posições até o fim do mercado, porque o campeonato e a Libertadores nos trarão muita exigência. Vamos tentar com que assim seja. Vamos tentar chegar onde queremos (sobre reforços), não sei se será possível ou não, mas espero que sim, porque ficaremos mais fortes e mais capazes.

O Botafogo tem até o dia dois de setembro para buscar novos reforços e dar mais opções para Artur Jorge no elenco. Na atual janela de transferências, o clube contratou os meias Allan, Thiago Almada, Matheus Martins e El Arouch, além do atacante Igor Jesus.

O Alvinegro recebe o Fortaleza no próximo sábado (31) na última partida antes do fim do mercado de transferências e da Data Fifa. Na Libertadores, o Glorioso volta a campo na segunda quinzena de setembro para encarar o São Paulo.