CBF anuncia homenagem ao zagueiro Juan Izquierdo na Copa do Brasil

Sede da Confederação Brasileira de Futebol no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 09:11 • Rio de Janeiro

O Nacional-URU confirmou a morte do zagueiro Juan Izquierdo, de 27 anos, nesta terça-feira (27). O jogador sofreu mal súbito no duelo contra o São Paulo, no dia 22 de agosto, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), diante do ocorrido, se manifestou, lamentou o falecimento e determinou um minuto de silêncio em jogos da Copa do Brasil desta quarta-feira (28).

- A CBF lamenta profundamente a morte do zagueiro Juan Manuel Izquierdo. O futebol brasileiro fará um minuto de silêncio em todas as partidas organizadas pela entidade nesta quarta-feira e se solidariza com os familiares do atleta, com os jogadores, dirigentes e torcedores do Nacional pela perda irreparável. - escreveu Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Durante a partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, Izquierdo perdeu o equilíbrio e caiu desacordado no gramado, levando os atletas das duas equipes ao desespero. Imediatamente, o atendimento médico foi chamado, e o jogador deixou o gramado de ambulância, rumo ao Hospital Albert Einstein.

Juan Izquierdo, do Nacional, sofreu mal súbito diante do São Paulo na Libertadores (Foto: Divulgação / Nacional-URU)

O zagueiro deu entrada com parada cardíaca e precisou ser reanimado pela equipe médica com uso de desfibrilador. O estado de saúde do atleta foi piorando a cada boletim médico diário divulgado pelo hospital, sempre com uso de ventilação mecânica e com quadro neurológico crítico.

- Com a mais profunda dor e impacto em nossos corações, o Clube Nacional de Futebol anuncia a morte do nosso querido jogador Juan Izquierdo. Expressamos nossas mais sinceras condolências à sua família, amigos, colegas e parentes. Todo o Nacional está de luto pela perda irreparável. Juan, você estará conosco para sempre. - lamentou o Nacional-URU.