O Botafogo terá mais uma baixa importante no elenco para as próximas semanas. Em boletim médico, o clube divulgou que o volante Danilo sofreu uma lesão no musculo posterior da coxa esquerda e ficará fora de ação.

continua após a publicidade

➡️ Bola de Ouro 2025: saiba os indicados a melhor clube do ano

A realização dos exames médicos no meia foi antecipada pelo Lance!. Danilo teve de ser substituído ainda no intervalo da partida contra o Mirassol. O Botafogo vencia por 3 a 0 e cedeu o empate no segundo tempo.

Danilo, com isso, pode perder até seis semanas de trabalho com o grupo comandado por Davide Ancelotti. No momento, o Botafogo também não conta com os atacantes Artur e Arthur Cabral, ambos sem prazo para retorno.

continua após a publicidade

Botafogo vai desfalcado

A informação da lesão de Danilo foi divulgada junto à lista de atletas relacionados para a partida contra o Atlético-MG, neste sábado (20), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além dele, Artur e Cabral, Alex Telles, com dores, também será ausência.

O Botafogo vive momento complicado quanto à sequência de uma equipe na temporada. Davide Ancelotti não consegue repetir escalações devido aos problemas físicos do elenco e vai rodando as peças nos setores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

A próxima semana do Botafogo será importante, com jogo atrasado na quarta-feira (24), fora de casa, contra o Grêmio, e clássico no domingo (28) contra o Fluminense. O Alvinegro luta por uma vaga na próxima Libertadores.