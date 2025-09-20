Atitude de torcedores do Botafogo com Júnior Santos divide opiniões: ‘Pra que?’

Uma atitude de alguns torcedores do Botafogo com Júnior Santos, do Atlético-MG, viralizou e dividiu opiniões na web. Os dois clubes estão se enfrentando, neste sábado (20), pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes da bola rolar para Botafogo x Atlético-MG, muitos torcedores do Botafogo cantaram o nome de Júnior Santos, do Atlético-MG. O motivo? Em 2024, o atacante marcou o gol do título da Libertadores do Glorioso.

O mais curioso de toda a história, é que o adversário do Botafogo na final era justamente o Atlético-MG, clube que o jogador defende nesta temporada. A atitude dividiu muitas opiniões nas redes sociais, inclusive de torcedores do Glorioso. Veja abaixo.

Júnior Santos, ex-Botafogo, comemorando gol pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Escalações de Botafogo e Atlético-MG

Davide Ancelotti, técnico do Botafogo, precisou modificar mais uma vez o 11 inicial por causa de lesões. Alex Telles, com dores musculares, e Danilo, com lesão na posterior da coxa, saem para as entradas de Marçal e Newton.

Com isso, a equipe carioca vai a campo com: Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Marçal; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Álvaro Montoro, Santi Rodríguez e Chris Ramos.

Do outro lado, Jorge Sampaoli, em início de trabalho ainda em busca do melhor encaixe, também vai com time modificado após o desgastante confronto com o Bolívar, na altitude de La Paz.

O time titular do Galo no Rio de Janeiro tem: Everson, Natanael, Lyanco, Alonso, Vitor Hugo e Caio Paulista; Fausto Vera, Alan Franco, Igor Gomis e Reinier; Hulk.