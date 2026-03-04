Botafogo negocia contratação de Ferraresi, do São Paulo
Zagueiro chegaria por empréstimo com opção de compra até o fim da temporada
- Matéria
- Mais Notícias
O Botafogo negocia a contratação do zagueiro Nahuel Ferraresi junto ao São Paulo. A proposta do Glorioso é de empréstimo até dezembro de 2026, com opção de compra fixada ao fim do período. As partes ainda discutem os termos da negociação.
Relacionadas
➡️ Segundo tempo do Botafogo em Guayaquil dá esperança de evolução com Anselmi
➡️ São Paulo e Fluminense acertam últimos detalhes de empréstimo de Alisson
Caso a negociação avance, o Glorioso será responsável pelo pagamento integral dos salários do venezuelano durante o período do empréstimo. A informação das tratativas foi divulgada primeiramente pelo jornalista Bernardo Gentile e confirmada pela apuração do Lance!.
Ferraresi esteve na mira do Botafogo em dezembro, mas as negociações não evoluíram. Uma possibilidade de troca de atletas chegou a ser discutida, mas sem sucesso. Contudo, o Alvinegrou voltou a procurar o São Paulo pelo zagueiro no início desta semana.
Na época, o Glorioso preferiu investir em outras oportunidades de mercado, mas viu dificuldades em firmar negócios, sobretudo por conta do transferban. Com o fechamento da janela internacional, o clube carioca volta a carga pelo defensor tricolor.
Ferraresi está no São Paulo desde agosto de 2022 e é titular da Seleção da Venezuela. Em 2026, o zagueiro de 27 anos disputou cinco partidas pelo Soberano, com duas entre os 11 iniciais.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
➡️ Aposte nos jogos do futebol brasileiro!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias