O Botafogo negocia a contratação do zagueiro Nahuel Ferraresi junto ao São Paulo. A proposta do Glorioso é de empréstimo até dezembro de 2026, com opção de compra fixada ao fim do período. As partes ainda discutem os termos da negociação.

Caso a negociação avance, o Glorioso será responsável pelo pagamento integral dos salários do venezuelano durante o período do empréstimo. A informação das tratativas foi divulgada primeiramente pelo jornalista Bernardo Gentile e confirmada pela apuração do Lance!.

Ferraresi esteve na mira do Botafogo em dezembro, mas as negociações não evoluíram. Uma possibilidade de troca de atletas chegou a ser discutida, mas sem sucesso. Contudo, o Alvinegrou voltou a procurar o São Paulo pelo zagueiro no início desta semana.

Na época, o Glorioso preferiu investir em outras oportunidades de mercado, mas viu dificuldades em firmar negócios, sobretudo por conta do transferban. Com o fechamento da janela internacional, o clube carioca volta a carga pelo defensor tricolor.

Ferraresi está no São Paulo desde agosto de 2022 e é titular da Seleção da Venezuela. Em 2026, o zagueiro de 27 anos disputou cinco partidas pelo Soberano, com duas entre os 11 iniciais.

Ferraresi, do São Paulo, negocia com o Botafogo (Foto: Guilherme Veiga/UAI Foto/Gazeta Press)

