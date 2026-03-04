Elenco do Palmeiras é 18 vezes mais valioso que o do Novorizontino

A Sociedade Esportiva Palmeiras e o Grêmio Novorizontino são os finalistas do Campeonato Paulista de 2026. Confira com o Lance! a disparidade entre os elencos, que disputam a partida de ida da decisão nesta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília).

Enquanto o time do interior possui um plantel estimado em 11,40 milhões de euros (R$ 69 milhões), o Palmeiras é o dono do segundo elenco mais caro da América do Sul, avaliado em 213,70 milhões de euros (R$ 1,29 bilhão). Com isso, os jogadores do Verdão somam uma quantia que representa 18,74 vezes o valor de todo os nomes do Tigre.

Os 10 jogadores mais valiosos do Palmeiras

1 . Vitor Roque – 35 milhões de euros (R$ 217,00 milhões) 2 . José Manuel López – 20 milhões de euros (R$ 124,00 milhões) 3 . Andreas Pereira – 15 milhões de euros (R$ 93,00 milhões) 4 . Jhon Arias – 15 milhões de euros (R$ 93,00 milhões) 5 . Joaquín Piquerez – 14 milhões de euros (R$ 86,80 milhões) 6 . Mauricio – 12 milhões de euros (R$ 74,40 milhões) 7 . Paulinho – 12 milhões de euros (R$ 74,40 milhões) 8 . Agustín Giay – 11 milhões de euros (R$ 68,20 milhões) 9 . Ramón Sosa – 11 milhões de euros (R$ 68,20 milhões) 10 . Allan – 10 milhões de euros (R$ 62,00 milhões)

Flaco López marca na semifinal do Campeonato Paulista (Foto: Anderson Lira/Código 19/Gazeta Press)

Os 10 jogadores mais valiosos do Novorizontino

1 . Rômulo – 1,80 milhões de euros (R$ 11,16 milhões) 2 . Juninho – 800 mil euros (R$ 4,96 milhões) 3 . Jardiel – 700 mil euros (R$ 4,34 milhões) 4 . Jhilmar Lora – 650 mil euros (R$ 4,03 milhões) 5 . Léo Naldi – 600 mil euros (R$ 3,72 milhões) 6 . Matheus Bianqui – 600 mil euros (R$ 3,72 milhões) 7 . Dantas – 500 mil euros (R$ 3,10 milhões) 8 . Mayk – 500 mil euros (R$ 3,10 milhões) 9 . Maykon Jesus – 500 mil euros (R$ 3,10 milhões) 10 . Luís Oyama – 500 mil euros (R$ 3,10 milhões)

Vale ressaltar que Rômulo, atacante e artilheiro do clube do interior, é jogador do Palmeiras. O atleta está emprestado ao Tigre, que para contar com ele em campo, terá que pagar uma multa de R$ 1 milhão por jogo ao Verdão.

Onde assistir Palmeiras x Novorizontino?

O jogo de ida acontecerá na Arena Baureri. A partida terá transmissão da Record TV (TV aberta), CazéTV (YouTube), TNT (TV por assinatura) e HBO Max (streaming). Clique aqui para assistir na HBO Max.