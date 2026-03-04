Elenco do Palmeiras é 18 vezes mais valioso que o do Novorizontino
Verdão possui o segundo elenco mais valioso da América do Sul
A Sociedade Esportiva Palmeiras e o Grêmio Novorizontino são os finalistas do Campeonato Paulista de 2026. Confira com o Lance! a disparidade entre os elencos, que disputam a partida de ida da decisão nesta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília).
Enquanto o time do interior possui um plantel estimado em 11,40 milhões de euros (R$ 69 milhões), o Palmeiras é o dono do segundo elenco mais caro da América do Sul, avaliado em 213,70 milhões de euros (R$ 1,29 bilhão). Com isso, os jogadores do Verdão somam uma quantia que representa 18,74 vezes o valor de todo os nomes do Tigre.
Os 10 jogadores mais valiosos do Palmeiras
- Vitor Roque – 35 milhões de euros (R$ 217,00 milhões)
- José Manuel López – 20 milhões de euros (R$ 124,00 milhões)
- Andreas Pereira – 15 milhões de euros (R$ 93,00 milhões)
- Jhon Arias – 15 milhões de euros (R$ 93,00 milhões)
- Joaquín Piquerez – 14 milhões de euros (R$ 86,80 milhões)
- Mauricio – 12 milhões de euros (R$ 74,40 milhões)
- Paulinho – 12 milhões de euros (R$ 74,40 milhões)
- Agustín Giay – 11 milhões de euros (R$ 68,20 milhões)
- Ramón Sosa – 11 milhões de euros (R$ 68,20 milhões)
- Allan – 10 milhões de euros (R$ 62,00 milhões)
Os 10 jogadores mais valiosos do Novorizontino
- Rômulo – 1,80 milhões de euros (R$ 11,16 milhões)
- Juninho – 800 mil euros (R$ 4,96 milhões)
- Jardiel – 700 mil euros (R$ 4,34 milhões)
- Jhilmar Lora – 650 mil euros (R$ 4,03 milhões)
- Léo Naldi – 600 mil euros (R$ 3,72 milhões)
- Matheus Bianqui – 600 mil euros (R$ 3,72 milhões)
- Dantas – 500 mil euros (R$ 3,10 milhões)
- Mayk – 500 mil euros (R$ 3,10 milhões)
- Maykon Jesus – 500 mil euros (R$ 3,10 milhões)
- Luís Oyama – 500 mil euros (R$ 3,10 milhões)
Vale ressaltar que Rômulo, atacante e artilheiro do clube do interior, é jogador do Palmeiras. O atleta está emprestado ao Tigre, que para contar com ele em campo, terá que pagar uma multa de R$ 1 milhão por jogo ao Verdão.
Onde assistir Palmeiras x Novorizontino?
O jogo de ida acontecerá na Arena Baureri. A partida terá transmissão da Record TV (TV aberta), CazéTV (YouTube), TNT (TV por assinatura) e HBO Max (streaming). Clique aqui para assistir na HBO Max.
